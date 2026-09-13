MOLITVA PRESVETOJ BOGORODICI:Sve žene koje se bore za potomstvo danas treba da je izgovore

Danas slavimo Polaganje časnog pojasa Presvete Bogorodice, praznik važan za žene koje mole za zdravlje i potomstvo.

U narodnoj pobožnosti Polaganje pojasa Presvete Bogorodice posebno je povezano sa molitvama za potomstvo, zdravlje i zaštitu porodice.

Žene koje žele da postanu majke, kao i bračni parovi koji se suočavaju sa teškoćama u dobijanju dece, odlaze u crkve i manastire posvećene Presvetoj Bogorodici i upućuju joj molitve.

Ipak, važno je naglasiti da Crkva ne uči da određeni praznik ili svetinja automatski garantuju ispunjenje neke želje. Molitva je izraz vere, nade i obraćanja Bogu, dok se Presveta Bogorodica poštuje kao zastupnica i pomoćnica vernih.

Tropar praznika

Na ovaj dan peva se tropar posvećen časnom pojasu Presvete Bogorodice:

„Vladčice Prisnodjevo, Pokrove ljudi, rizu i pojas prečistoga Tvoga tela, kao silan omotač dala si gradu Tvome. I po besemenom rođenju Tvome ostala si Djeva: od Tebe se i priroda i vreme obnavljaju. Zato Te molimo da daruješ mir gradu Tvome i dušama našim veliku milost.“

Praznični kondak glasi:

„Danas praznuje polaganje slavnog Tvog pojasa, Tvoj hram, Sveslavna, usrdno Ti kličući: Raduj se, Djevo, Pohvalo hrišćana!“

Molitva Presvetoj Bogorodici

Na praznik posvećen njenom pojasu vernici mogu pročitati i molitvu Presvetoj Bogorodici. Ne postoji posebna „magična“ molitva koja bi bila uslov da se praznik pravilno obeleži, ali se Presvetoj Bogorodici upućuju molitve za zdravlje, mir, zaštitu, pomoć u nevolji i spasenje.

Jedna od molitava glasi:

„O, Presveta, Gospođo Vladice, Bogorodice! Sa strahom, verom i ljubavlju pripadajući časnoj ikoni Tvojoj, Tebe molimo: ne odvrati lica Svog od onih koji pribegavaju Tebi. Umoli, milosrdna Mati, Sina Tvog i Boga našeg, Gospoda Isusa Hrista, da sačuva u miru zemlju našu, da Crkvu Svoju Svetu sačuva nepokolebljivom od svake bezbožnosti, jeresi i raskola.

Jer nemamo druge pomoći, nemamo druge nade osim Tebe, Prečista Djevo: Ti si hrišćanima svesilna Pomoćnica i Zastupnica. Sve one koji Ti se sa verom mole izbavi od grehovnog pada, od zamki zlih ljudi, od svih iskušenja, od muka, nevolja i od naprasne smrti; daruj nam duh skrušenosti, smirenje srca, čistotu pomisli, ispravljenje grehovnog života i oproštaj grehova, da se svi, zahvalno opevajući veličinu Tvoju, udostojimo Carstva Nebeskog i tamo sa svima svetima proslavimo prečasno i veličanstveno Ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin.“

Molitva za potomstvo

Za one koji se mole za decu, posebno je važno da se molitva ne pretvara u obećanje da će određeni obred ili svetinja sigurno doneti trudnoću. U pravoslavnoj tradiciji vernik se moli za ono što želi, ali istovremeno svoju želju poverava Bogu.

U molitveniku se, između ostalog, nalazi i molitva Presvetoj Bogorodici za decu:

„O, Presveta Vladice Djevo Bogorodice, spasi i sačuvaj pod pokrovom Tvojim moja čeda (imena), sve dečake i devojčice, krštene i bezimene, i one koji su u utrobi matera. Zakloni ih rizom Tvoga materinstva i sačuvaj ih u strahu Božijem i u poslušanju roditeljima, umoli Gospoda moga i Sina Tvoga da im daruje sve što je korisno za spasenje njihovo. Uručujem ih materinskom staranju Tvome, jer si Ti Božanstveni Pokrov slugama Tvojim. Amin.“

Danas se vernici posebno obraćaju Presvetoj Bogorodici

Polaganje časnog pojasa Presvete Bogorodice nije samo sećanje na jednu drevnu svetinju. Za pravoslavne vernike ovaj dan je prilika da se kroz molitvu obrate Presvetoj Bogorodici i zamole za ono što nose u srcu – za zdravlje, mir u domu, zaštitu porodice, pomoć u nevolji i snagu da istraju u teškim trenucima.

Crkvena tradicija prazniku daje posebno mesto upravo zbog sećanja na svetinju koja je vekovima čuvana i poštovana, dok se vernici podsećaju da se prava snaga ne nalazi u samoj materijalnoj svetinji, već u veri i molitvi.

(Stil)

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