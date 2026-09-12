ILON MASK PRETI TUŽBOM: Tvrdi da su informacije u dokumentarcu o njemu neproverene i netačne

Dokumentarni film "Mask" dobio je pohvale, ali Ilon Mask i njegov pravni tim tvrde da su informacije netačne i neproverene.

Pravni tim Ilona Maska zapretio je tužbom producentima četvoročasovnog dokumentarnog filma posvećenog milijarderu, između ostalog optužujući autore da pri stvaranju filma nisu proverili činjenice.

Advokat: Reditelj nije proverio činjenice s Maskom

Advokat najbogatijeg čoveka na svetu, Aleks Spajro, u pismu opomene od 3. septembra prebacuje Oskarom nagrađenom reditelju Aleksu Gibniju da je dokumentarni film "Mask" bazirao na unapred donesenim zaključcima umesto na nepristranom istraživanju.

Spajro reditelja optužuje da nije proverio iznesene činjenice kod Maska ili njegovih saradnika, prenosi France Presse.

Advokat je izdvojio navodnu insinuaciju da su Maskovi sateliti Starlink korišćeni za uticanje na američke predsedničke izbore 2024. godine.

"Obavešteni ste, pre premijere filma, da je ta insinuacija pogrešna, da je javno dostupni materijali pobijaju, te da ste sami odlučili da ne čujete ostatak", prenosi Hollywood Reporter deo Spajrovog pisma.

Produkcijska kuća Jigsaw Productions je u saopštenju za isti medij branila preciznost informacija u filmu, te poručila da bi Mask, kao "apsolutista slobode govora", trebalo da podrži njihovo pravo da propituju moćne ličnosti.

Film dobio ovacije i pohvale

Film "Mask" prikazan je u utorak na Venecijanskom filmskom festivalu i dobio je ovacije publike i pohvale kritike.

Gibni u njemu prati put vlasnika SpaceX-a, X-a i Tesle od njegovog rođenja u Južnoafričkoj Republici do proboja u Silicijumskoj dolini početkom 2000-ih godina.

Film se dotiče i Maskovog teškog detinjstva, kao i 14 dece koje ima s više žena.

Advokati su upozorili da bi mogli da pokrenu tužbe za klevetu protiv producenata i distributera filma, među kojima su i HBO, Bleecker Street i Universal.

Gibnijev opus često se bavi temama moćnih institucija i organizacija, poput filmova o Sajentološkoj crkvi ili međunarodnoj špijunaži.

Oskarom za najbolji dokumentarni film Gibni je nagrađen za "Taxi to the Dark Side" (Taksi prema mračnoj strani), film o mučenju koje je američka vojska sprovodila u Avganistanu.

Mask ga je poslednjih dana u najmanje desetak objava napao na svojoj platformi X, nazivajući reditelja "groznim ljudskim bićem", a njegov dokumentarni film dosadnim pamfletom.

(Kurir)

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