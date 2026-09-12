"DOŽIVEĆU ISTI SCENARIO KAO SA MELINOM": Haris otkrio da ne želi ponovo da se zaljubi

Folker Haris Džinović je pričao o razvodu od Meline, ali i istakao šta bi mogao da očekuje od nove ljubavi.

Folker Haris Džinović u poslednje vreme često u javnosti priča o bivšoj supruzi Melini, koja se nedavno udala za imućnog Britanca.

Pevač je istakao da je slobodan čovek od kako je "izašao iz suda", a navodi da se o Melininom i njegovom razvodu više pričalo nego o razvodima glumice i pevačice Dženifer Lopez, koja je dosad imala četiri bračna kraha.

"Moj razvod je isti kao i svačiji razvod, kao i tvoj, svi se razvode", rekao je odsečno Haris Džinović nedavno.

Pevač je ranije u emisiji "Premijera, vikend specijal" pričao o razvodu, ali i Melininom drugom braku.

"LJudi danas imaju minimum tri braka, o mom se pisalo toliko, a nije se pisalo toliko o razvodima Dženifer Lopez", poručio je pevač, dok o Melininoj svadbi nije hteo da priča.

"O tome treba da pričaju akteri koji su tamo. Ja sam slobodan čovek od kako sam izašao iz suda. Da li sam slavio razvod od Meline? Nisam slavio, to se ne slavi".

"Dobio bih isti scenario"

Džinović ne priželjkuje novu ljubav.

"Ja se nisam zaljubio, ne daj Bože. Šta ću se zaljubljivati ako ću dobiti isti scenario? Presipati iz šupljeg u prazno", rekao je Haris.

(Blic)

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