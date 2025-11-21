MOLITVA SVETOM ARHANGELU MIHAILU: Veruje se da ima posebnu moć - obavezno je izgovorite ako trpite nepravdu

Kao vođa nebeske vojske, zaštitnik pravde, branilac slabih i čuvar svake porodice koja ga slavi, Arhangel Mihailo se u našoj tradiciji poštuje kao jedan od najsnažnijih nebeskih zastupnika kojem se upućuju posebne reči.

Veruje se da molitva upućena ovom svetitelju, naročito na Aranđelovdan, donosi mir u domu, zaštitu od svakog zla, blagostanje, zdravlje i hrabrost u danima iskušenja. Zato mnoge porodice, pre slavskog kolača i paljenja sveće, izgovaraju upravo ovu molitvu uoućenu "vojvodi nebeske vojske" koji je posebno osetljiv na nepravdu.

Molitva Svetom arhangelu Mihailu

"Sveti Arhanđele Mihailo, vođo nebeskih sila, pobedniče nad zlom, ti koji mačem pravde štitiš verne i braniš narod Božji, okruži nas svojim svetim krilima i sačuvaj nas od svakog greha, od vidljivih i nevidljivih neprijatelja. Budi nam zaštitnik u danima iskušenja, uteši nas u nevolji, ispravi nas kada pogrešimo i vodi nas putem spasenja.

Ti koji vagaš duše na dan Strašnog suda, isprosi nam milost, mir u domu, blagoslov u porodici i snagu da činimo dobro. Sveti arhangele Mihailo, čuvaru roda hrišćanskoga, ne ostavi nas bez svoje pomoći, nego nama upravljaj i zaklanjaj nas sada i uvek, amin."

(BlicŽena)

