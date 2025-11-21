Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

MOLITVA SVETOM ARHANGELU MIHAILU: Veruje se da ima posebnu moć - obavezno je izgovorite ako trpite nepravdu

Kao vođa nebeske vojske, zaštitnik pravde, branilac slabih i čuvar svake porodice koja ga slavi, Arhangel Mihailo se u našoj tradiciji poštuje kao jedan od najsnažnijih nebeskih zastupnika kojem se upućuju posebne reči.

1763729669_1700556089_2ddc5e260c6e1d4f44f30b9105b440b37b53f7d4--1-.jpg
Foto: SPC
Oglas

Veruje se da molitva upućena ovom svetitelju, naročito na Aranđelovdan, donosi mir u domu, zaštitu od svakog zla, blagostanje, zdravlje i hrabrost u danima iskušenja. Zato mnoge porodice, pre slavskog kolača i paljenja sveće, izgovaraju upravo ovu molitvu uoućenu "vojvodi nebeske vojske" koji je posebno osetljiv na nepravdu.

Molitva Svetom arhangelu Mihailu

"Sveti Arhanđele Mihailo, vođo nebeskih sila, pobedniče nad zlom, ti koji mačem pravde štitiš verne i braniš narod Božji, okruži nas svojim svetim krilima i sačuvaj nas od svakog greha, od vidljivih i nevidljivih neprijatelja. Budi nam zaštitnik u danima iskušenja, uteši nas u nevolji, ispravi nas kada pogrešimo i vodi nas putem spasenja.

Ti koji vagaš duše na dan Strašnog suda, isprosi nam milost, mir u domu, blagoslov u porodici i snagu da činimo dobro. Sveti arhangele Mihailo, čuvaru roda hrišćanskoga, ne ostavi nas bez svoje pomoći, nego nama upravljaj i zaklanjaj nas sada i uvek, amin."

(BlicŽena)

BONUS VIDEO:

 

 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas