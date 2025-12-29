Oglas
NIJE SE UVEK DOČEKIVALA 31. DECEMBRA: Nova godina ima tradiciju koja traje više od 2 milenijuma

Zavisno od kulture Nova godina se slavila u proleće ili na jesen.

Foto: Deposit
U gotovo svim kulturama koje koriste godišnje kalendare dolazak nove godine se proslavlja kao praznik smene doba - odlazak starog i početak novog perioda.

Međutim, nije oduvek 1. januar uziman kao početak nove godine, zavisno od kulture Nova godina se slavila u proleće ili na jesen.

Sam običaj vezuje se za praznovanje rađanja Sunca. Kako su se menjali vekovi, tako su se menjali i dani kada se slavila nova godina. S obizirom na to da mnogi narodi nisu imali kalendare, godinu su računali prema godišnjim dobima, kao i na osnovu završetka poljskih radova koje su obavljali.

Smatra se da je prvu "proslavu" Nove godine održao narod u Mesopatamiji, pre više od 2000 godina!

U Mesopotamiji se nova godina dočekivala početkom marta meseca.

Jedno je mišljenje da su prvi novu godinu slavili Kinezi, a drugo je da su to bili stari Germani ili Rimljani. U antičkom Rimu, kao i u Mesopotamiji, početak nove proslavljao se 1. marta, negde oko prolećne ravnodnevnice.

Međutim, od 153. g. stare ere Rimljani su proslavu na 1. januar - proslavljalo se u čast boga Janusa. Oni su novu godinu slavili kao simbol početka novog života i novih životnih nada.

Stari Germani su početak nove povezivali sa završetkom poljskih radova koji su padali sredinom novembra. Oni su time slavili dobro godinu i predstojeći odmor.

Svi ovi običaji su, u osnovi paganski, postojali u Evropi mnogo pre dolaska hrišćanstva. Ova religija dugo je bežala od slavljenja ovog praznika 1. januara jer su crkveni poglavari u tome videli ostatke starih verovanja i običaja. Tokom velikog dela srednjeg veka za početak godine uzimao se najradosniji hrišćanski praznik - Božić. Tek od 12. veka i crkva polako prihvata 1. januar kao prvi dan nove godine.

