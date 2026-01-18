SUTRA JE BOGOJAVLJENJE: Evo zašto će ujutru najhrabriji plivati za časni krst

Vernici Srpske pravoslavne crkve sutra slave jedan od najvećih praznik u pravoslavnoj hrišćanskoj veri.

Bogojavljanje je jedan od petnaest najvećih hrišćanskih praznika, koji predstavlja objavljivanje Bogočoveka i uvođenje Hrista u mesijansku misiju. Toga dana se, prema Bibliji, posle krštenja Isusa Hrista u reci Jordan, koje je obavio Jovan Krstitelj, Sveti Duh u vidu goluba spustio na rame Isusovo i začuo se glas Boga Oca s neba. Tako se Bog javio u tri ličnosti: Oca, Sina i Svetog Duha.

U vezi sa Bogojavljanjem kod srpskog naroda razvili su se brojna verovanja i običaji.

Većina običaja i obreda je bila podstaknuta željom za zdravljem, pa je bilo uobičajeno, a to može samo onaj ko je zdrav, da se izjutra, pre sunca obavi ritualno kupanje u reci.

Plivanja za Časni krst organizuju se širom zemlje. Mnogi vernici nose kućama vodu koju su blagosiljali sveštenici jer se veruje da je lekovita.

Veruje se da ulazak u vodu donosi dobro zdravlje i spira grehe, kao i da sva voda na Bogojavljenje postaje sveta. Neki veruju da ledena voda može da ima pozitivan uticaj na telo.

Kod Srba je obnovljen običaj da se u reku baci Časni krst, a mladići se takmiče da do njega stignu i prvi ga uhvate. Krst, koji bi trebalo da bude napravljen od zaleđene prošlogodišnje Bogojavljenske vodice, onom ko prvi dopliva do njega, donosi sreću tokom cele godine.

