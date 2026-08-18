SUTRA JE PREOBRAŽENJE GOSPODNJE: Tačno u ponoć zamislite želju, a ovo su narodna verovanja za žene

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici obeležavaju Preobraženje Gospodnje, jedan od najvećih crkvenih praznika koji je u crkvenom kalendaru upisan crvenim podebljanim slovom.

Praznik Preobraženja Gospodnjeg spada u 12 velikih Hristovih praznika i posvećen je trenutku kada se Isus Hristos, pred apostolima Petrom, Jakovom i Jovanom na gori Tavor, preobrazio i zasijao nebeskom svetlošću, otkrivajući svoju božansku prirodu i najavljujući svoju slavu i stradanje. Tada su se apostolima i Hristu javili proroci Mojsije i Ilija, a iz oblaka se začuo glas Boga Oca: "Ovo je Sin moj ljubljeni, njega poslušajte".

U našem narodu ovaj praznik prate brojni običaji, verovanja i stroga pravila koja se poštuju generacijama.

Tačno u ponoć se otvaraju "Božja vrata": Zamislite samo jednu želju

Noć uoči Preobraženja ima posebno mesto u tradiciji, a u narodu se ovaj praznik naziva i "letnje Bogojavljenje". Veruje se da se uoči praznika samo nebo tri puta preobražava, a da se tačno u ponoć na nebesima otvaraju "Božja vrata".

Prema verovanju naših starih, u tom posebnom trenutku nebo se otvara za iskrene molitve i Bog čuje ono što čovek poželi iz dubine srca. Zato je običaj da se u ponoć izađe napolje, pogleda u zvezdano nebo i u tišini zamisli jedna, najvažnija želja. Verovalo se da čovek treba da zna šta mu je najviše na srcu i da se moli isključivo za to. U nekim krajevima majke su savetovale decu da ostanu budna kako ne bi propustila ovaj trenutak, moleći se za zdravlje, sreću, mir u kući i blagostanje cele porodice.

"Sunce okreće leđa letu": Priroda se menja, a kupanje je zabranjeno

U narodu se veruje da se na ovaj dan i čitava priroda preobražava. Poznata je stara izreka da se "preobražava list u gori i kamen u vodi". Takođe, veruje se da na Preobraženje "sunce okreće leđa letu, a osmehuje se zimi". Od ovog dana jutra postaju svežija, dani kraći, laste se pripremaju za odlazak, a priroda polako dobija prvi jesenji dah.

Budući da jesen stiže i da voda postaje hladnija, naši stari su strogo branili deci i omladini da se od Preobraženja kupaju u rekama i jezerima.

Šta žene nikako ne smeju da rade, a šta je svima strogo zabranjeno?

Narodna verovanja donose i nekoliko važnih zabrana koje na ovaj dan treba ispoštovati:

Žene nikako ne smeju da plaču: Veruje se da će žena koja bude plakala na Preobraženje imati razlog za plač i tugu tokom cele godine.

Zabranjeno je dremanje tokom dana: Ko na Preobraženje bude dremao, biće pospan i lenj do kraja godine.

Mir i sloga u domu: Veoma je važno da praznik prođe u miru, bez svađe, ružnih reči i teških poslova.

Vreme za ličnu promenu: Ovaj dan je idealan trenutak za sve koji žele da se promene nabolje – veruje se da treba početi sa radom na nečemu što ste oduvek želeli, a nikada niste stizali.

(Blic Žena)

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