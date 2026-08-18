MOLITVA KOJU VERNICI TREBA DA IZGOVORE UOČI PREOBRAŽENJA: Veruje se da vraća mir i leči tugu

Preobraženje Gospodnje simbolizuje promenu i svetlost.

Preobraženje Gospodnje jedan je od velikih hrišćanskih praznika i dan koji u pravoslavnoj tradiciji nosi snažnu simboliku promene, svetlosti i duhovnog preobražaja. Ovaj praznik podseća vernike na trenutak kada se Hristos, pred svojim učenicima Petrom, Jakovom i Jovanom, preobrazio na gori Tavor i pokazao svoju božansku slavu. Zato se Preobraženje ne doživljava samo kao uspomena na događaj iz Hristovog života, već i kao poziv čoveku da pogleda u sebe i razmisli o sopstvenim promenama.

Uoči praznika mnogi vernici vreme provode u molitvi, tražeći mir, zdravlje, snagu i zaštitu za sebe i svoje najbliže. Pogled u nebo tada može biti samo simboličan trenutak tišine u kojem čovek zastane, udalji se od svakodnevne žurbe i seti se da postoje stvari koje ne može sam da kontroliše.

Preobraženje kao praznik promene i nade

Sam naziv praznika govori o njegovoj suštini – o preobražaju. U crkvenom smislu, Preobraženje Gospodnje govori o Hristovom otkrivanju božanske prirode, ali se u životu vernika ovaj praznik često doživljava i kao prilika za unutrašnju promenu.

Čovek se tokom života suočava sa tugom, gubicima, strahovima, neizvesnošću i problemima koji ponekad izgledaju nerešivo. Upravo zato molitva uoči velikog praznika može biti trenutak kada se sve ono što nas opterećuje poveri Bogu, uz veru da se okolnosti mogu promeniti ili da čovek može dobiti snagu da ih iznese.

Važno je, međutim, razumeti da molitva nije čarobna formula koja automatski uklanja probleme. NJena snaga je pre svega u veri, nadi, utehi i unutrašnjem miru koji čovek pronalazi dok se obraća Bogu.

Pogledajte u nebo, ali zastanite i u sebi

Uoči Preobraženja mnogi će pogledati u nebo, naročito uveče, kada se praznična atmosfera približava, ali suština nije u tome da se na nebu traži neki poseban znak. Mnogo je važnije da taj trenutak posluži kao podsećanje na svetlost, veru i nadu.

Nebo može biti samo povod da čovek na nekoliko minuta zastane, utiša misli i izgovori ono što nosi u srcu – bilo da je to zahvalnost, molba za zdravlje, želja da se pomiri sa nekim, potreba da pronađe snagu ili nada da će težak period konačno proći.

Molitva za Preobraženje Gospodnje

Gospode Isuse Hriste, Sine Božiji, Ti koji si se na gori Tavor preobrazio i svojim učenicima pokazao svoju božansku slavu, prosvetli i moje srce svetlošću Tvoga lica.

Očisti me od greha, oslobodi me od straha, nemira i svega što me udaljava od Tebe, i podari mi snagu da se menjam nabolje, da u svom srcu sačuvam veru, ljubav, praštanje i mir.

Gospode, kao što si svojim Preobraženjem pokazao svetlost svoje slave, tako i moj život preobrazi svojom blagodaću. Tamo gde je tuga, podari utehu; tamo gde je strah, podari veru; tamo gde je nemir, podari spokoj; a tamo gde je nevolja, podari snagu da je izdržim.

Sačuvaj mene i moje najmilije od svakoga zla, bolesti i nesreće. Podari nam zdravlje, slogu, ljubav i mir u domu. Učvrsti našu veru i ne dozvoli da u trenucima iskušenja izgubimo nadu.

Presveta Bogorodice, moli Sina svoga za nas i budi nam zaštita i uteha u svim danima našeg života.

Gospode Isuse Hriste, preobrazi najpre moje srce, kako bih mogao/mogla da budem bolji čovek, da više volim, lakše praštam i da sa verom prihvatim ono što mi život donosi.

Neka Tvoja svetlost obasja moj put i neka se, po Tvojoj svetoj volji, svaka moja tuga preobrazi u mir, svaka slabost u snagu, a svaka nevolja u priliku da postanem bolji čovek.

Amin.

Praznik koji poziva na unutrašnji preobražaj

Preobraženje Gospodnje zato može biti snažan trenutak za svakoga ko oseća da mu je potrebna promena, bez obzira na to da li je reč o promeni okolnosti ili o promeni sopstvenog odnosa prema životu. Nekada čovek ne može da promeni ono što mu se dogodilo, ali može da pronađe način da kroz veru, strpljenje i nadu nastavi dalje.

Upravo je u tome jedna od najlepših poruka ovog praznika – svetlost se u hrišćanskoj tradiciji suprotstavlja tami, a preobražaj podseća da nijedno teško stanje ne mora zauvek ostati isto.

Zato uoči Preobraženja Gospodnjeg vredi zastati, pogledati u nebo, pomoliti se i zahvaliti za ono što imamo, ali i u tišini izgovoriti ono što najviše želimo da poverimo Bogu. Nekome će to biti molitva za zdravlje, nekome za porodicu, nekome za oproštaj, a nekome samo za dovoljno snage da izdrži još jedan težak dan.

Jer ponekad se život ne promeni u jednom trenutku, ali se čovekova snaga da kroz njega prođe može promeniti upravo onda kada pronađe mir u veri.

(Stil)

BONUS VIDEO: