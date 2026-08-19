STARO NARODNO VEROVANJE: Šta znači kada je na Preobraženje lepo vreme - sunce nosi skriveno upozorenje

Prema narodnom verovanju, na Preobraženje se preobražava priroda i počinje priprema za jesen.

Pravoslavni vernici i Srpska pravoslavna crkva danas obeležavaju Preobraženje Gospodnje, jedan od najvažnijih i najsvetlijih hrišćanskih praznika. Pored svog dubokog teološkog značaja, ovaj dan u našem narodu zauzima posebno mesto jer nosi snažnu prirodnu i meteorološku simboliku smene godišnjih doba.

Za Preobraženje Gospodnje vezuje se staro, vekovno predanje koje kaže da se na današnji dan "preobražava i gora i voda", označavajući trenutak kada priroda zvanično pravi zaokret i počinje da se priprema za dolazak jeseni.

Ako je jutro osvanulo okupano suncem i pred nama je vedar dan, stariji kažu da imamo mnogo razloga za radost, ali i za blagi oprez. Prema narodnom meteorološkom kalendaru, lepo i sunčano vreme na Preobraženje najavljuje izuzetno dugu, toplu i stabilnu jesen, takozvano "bablje leto". To je u prošlosti bio ključan putokaz i velika uteha za seoske domaćine i poljoprivrednike, jer je značilo da će bez muka i nepogoda privesti kraju jesenje radove, bezbedno obrati vinograde i uskladištiti letinu za predstojeće mesece.

Međutim, blago i prijatno sunce koje nas danas greje sa sobom nosi i jedno skriveno, dugoročno upozorenje naših predaka. Tradicija nalaže da vedar i sunčan praznik predskazuje izuzetno oštru, dugu i snegom bogatu zimu. Veruje se da sunce na ovaj dan bukvalno "okreće leđa letu, a osmehuje se zimi", šaljući nam poslednje prave letnje pozdrave pre nego što noći postanu osetno hladnije, a jutra svežija.

Upravo zbog te promene u prirodi, od danas se strogo poštuje jedno od najpoznatijih narodnih pravila – izbegavanje kupanja u otvorenim rekama i jezerima. Veruje se da voda gubi svoju letnju toplinu i dobija "žicu", te da kupanje više nije bezbedno za zdravlje.

Preobraženje je dan za duhovni i prirodni preokret, a vedro nebo iznad nas, prema verovanju predaka, obećava rodnu narednu godinu svima koji žive u harmoniji sa prirodnim ciklusima.

(BlicŽena)

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