ZAŠTO JE SVETI TOMA U NARODU POZNAT KAO "NEVERNI": Veruje se da jednu stvar nikome ne prašta

Atribut neverni stekao je zbog toga što jedini među apostolima nije odmah poverovao u Hristovo uskrsnuće.

Sveti Toma bio je jedan od dvanaestorice Hristovih apostola. U narodu poznat kao ”neverni Toma”, ali većini nije jasno kako je stekao ovaj nadimak - zato što je veroloman ili sumnjičav.

Naime, u trenutku kada se na Uskrs, vaskrsli Hristos, ušavši kroz zatvorena vrata, javio svojim učenicima, Toma nije bio prisutan, pa kad su mu apostoli rekli da je Isus maločas bio među njima, on im nije poverovao. U osmi dan po Uskrsu, susrevši Hrista i opipavši njegove rane, Toma se uverio u njegovo usksnuće i besmrtnost.

Tomindan mnogi slave kao krsnu slavu, ali nije crveno slovo. Za ovaj praznik vezuje se rečenica „Sveti Toma, sedi doma“, pa se na ovaj dan nigde ne ide (izuzev u crkvu), i to je najvažniji običaj koji bi na današnji dan trebalo ispoštovati.

Apostol Toma u Svetom pismu:

A Toma, koji se zove Blizanac, jedan od dvanaestorice, ne beše onde sa njima kad dođe Isus. (Jovan 11:16)

A drugi mu učenici govorahu: Videsmo Gospoda. A on im reče: Dok ne vidim na rukama "NJegovim rana od klina, i ne metnem prsta svog u rane od klina, i ne metnem ruke svoje u rebra NJegova, neću verovati. I posle osam dana opet behu učenici NJegovi unutra, i Toma s njima. Dođe Isus kad behu vrata zatvorena, i stade među njima i reče: Mir vam. Potom reče Tomi: Pruži prst svoj amo i vidi ruke moje; i pruži ruku svoju i metni u rebra moja, i ne budi neveran nego veran. I odgovori Toma i reče Mu: Gospod moj i Bog moj. Psal. Isus mu reče: Pošto me vide verovao si; blago onima koji ne videše i verovaše."

Ko je bio neverni Toma?

Apostol Toma, poznat i kao Juda Toma, Juda Blizanac ili Tomaš, bio je jedan od dvanaestorice Hristovih apostola. U narodu poznat kao ”neverni Toma” zbog odbijanja da poveruje u vaskrsenje Isusa Hrista. Prema Novom zavetu, kada se Hrist pojavio pred njim i ponudio mu da opipa rane, Toma je uzviknuo reči po kojima je upamćen: ”Gospod moj, i Bog moj!”

Bio je jedini apostol za koga se veruje da je propovedao izvan granica tadašnjeg Rimskog carstva. Poznat je kao apostol Persije (Iran) i Indije. U Sirijskoj orijentalno-pravoslavnoj crkvi, Toma je poznat kao Isusov brat koji je utemeljio crkve na Istoku, posebno u Edesi. Inače postojalo je rasprostranjeno predanje u ranom hrišćanstvu da je Isus imao brata blizanca, po imenu Juda Toma Didimos.

Osim što je bio neveran, kaže legenda, Sveti Toma je imao problema i sa vremenom. Tako je, prema predanju, bio jedini apostol koji je zakasnio na sahranu Presvete Bogorodice. Tužan zbog toga, tražio je da se grob otvori da bi se oprostio od svetice. Na opšte čuđenje okupljene mase, kada je grob otvoren u njemu nije bilo tela, jer je Bogorodica vaskrsla. Tako je Toma, i nesvesno, postao glasnih Božijih čuda na Zemlji.

Sveti Toma je zaštitnik raznih zanatlija - drvodelja, bačvara, stolara, bunardžija i zidara, a u nekim krajevima se veruje da ovaj svetitelj štiti od vukova.

Apostolu Tomi se pripisuje autorstvo nekanonskog Jevanđelja po Tomi.

Manastir Tomić mu je posvećen.

