DOK TRAMP RUŠI: Vidite šta je Melanija napravila od Bele kuće (FOTO)

DOK se Bela kuća pretvara u gradilište, Melanija je unela dašak jeseni.

Usred kontroverzi koje prate građevinske radove u Beloj kući, Melanija Tramp pokazala je pripreme za Noć veštica, dok se u isto vreme odvijaju radovi u blizini srušenog istočnog krila.

NJena kacelarija je u utorak na platformi X objavila fotografije dekoracija uz poruku: “Bela kuća se sprema za Noć veštica”.

Zadnji ulaz i stepenice ukrašeni su brojnim bundevama dok se šareno jesenje lišće nalazi na stubovima. Američki mediji pišu kako dekoracije ove godine deluju više jesenje nego sablasno, “verovatno s namerom da se najmlađi posetioci ne bi preplašili tokom tradicionalnog okupljanja za Noć veštica.”

The @whitehouse is getting ready for Halloween 🎃 pic.twitter.com/J7LAs6hqfl — Office of the First Lady (@FirstLadyOffice) October 28, 2025

Obnova istočnog dela Bele kuće

Istovremeno, predsednik Sjedinjenih Američkih Država, Donald Tramp (79) je ranije ovog meseca održao sastanak sa donatorima u vezi sa planovima za novu plesnu dvoranu u Beloj kući. Tom prilikom za američke medije je ispričao anegdotu koja je, prema njegovim rečima, oduševila prisutne: “Pitao sam: ‘Koliko će mi trebati da počnem?’ A oni su rekli: ‘Gospodine, možete da počnete večeras, nije potrebno nikakvo odobrenje.’“Rekao sam: ‘Sigurno se šalite.’ Odgovorili su mi: ‘Gospodine, ovo je Bela kuća – vi ste predsednik Sjedinjenih Država, možete da radite šta god želite.’”

Nekoliko dana kasnije, građevinske ekipe srušile su istočno krilo Bele kuće, čime su decenije istorije jedne od najpoznatijih američkih znamenitosti pretvorena u ruševine.

