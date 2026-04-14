DA LI IMAMO NOVI NAJLEPŠI PAR NA SVETU? Prelepi glumac i manekenka navodno uhvaćeni zajedno na koncertu! (VIDEO)

Koliko god bili interesantni nastupi najvećih zvezda na Koačeli, još više se priča o tome šta radi publika, u kojoj ima mnogo popularnih ličnosti, a navodno Kendal Džener nije bilo dosadno...

Koačela, jedan od najpoznatijih muzičkih festivala na svetu, trenutno se održava u Kaliforniji, domu ogromnog broja zvezda, od kojih najveće tradicionalno ne izostaju s koncerata.

Tako smo već u prvim danima videli mnogo poznatih imena, na čelu sa članicama porodice Kardašijan-Džener i njihovim partnerima, pa su paparaci primetili kako se zabavljaju Kajli Džener i Timoti Šalame, odnosno Kim Kardašijan i Luis Hamilton.

Međutim, javnosti je interesantnija navodna nova veza neke od slavnih sestara. Kako javlja Deuxmoi, manekenka Kendal Džener je navodno viđena s glumcem Džejkobom Elordijem, a fanovi su ih primetili na Koačeli tokom vikenda i glasina se brzo proširila društvenim mrežama.

Od "nisu ni bili zajedno" do "nisu se skidali jedno s drugog"

Oni su se navodno družili na nastupu Džastina Bibera 11. aprila, kada su zajedno pevušili, a jedan fan je na Iksu otkrio da ih je video u društvu Kendaline sestre Kajli i Elordijevog kolege Šalamea. Fanovi su primetili i da je Džejkob Elordi nosio majicu SWAG, koje nose fanovi Džastina Bibera, a Kendal je jedna od najbližih prijateljica ovog pevača.

DEUXMOI EXCLUSIVE…Several sources tell Deuxmoi Jacob Elordi and Kendall Jenner were enjoying each other’s company last night at the Bieber after party, making out and “all over each other” 📸@backgrid_usa 🎥X pic.twitter.com/tol9KKgYYm — deuxmoi (@deuxmoiworld) April 12, 2026

Glasine idu i dalje, pa neki tvrde da su ih videli da se ljube i da se "nisu s skidali jedno s drugog", ali ne postoje ni snimci ni fotografije koji bi to potvrdili. Elordi, koji je nedavno nominovan za Oskara za ulogu u "Frankenštajnu", snimljen je kako pevuši i igra, ali Kendal Džener na snimku nije pored njega.

Takođe, nijedno od njih dvoje nije komentarisalo ove tračeve, a neki fanovi glumca ističu da su ih zaista videli na koncertu i da uopšte nisu stajali zajedno već su se samo našli na istom mestu u isto vreme.

Jedino što je sigurno jeste da se Kendal Džener i Džejkob Elordi poznaju, a oni su nedavno uslikani tokom ćaskanja na žurki časopisa Vanity Fair posle dodele Oskara.

Oni su vodili razgovor koji je delovao opušteno, ali ozbiljno, a nije bilo naznaka da između manekenke i glumca postoji nešto više od prijateljstva.

U svakom slučaju, dok je deo Elordijevih obožavateljki razočaran što je još jedan glumac ušao u klan Kardašijan-Džener, ima mnogo onih koji kažu da je holivudska scena upravo dobila najlepši par u svetu slavnih.

