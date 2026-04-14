DA LI IMAMO NOVI NAJLEPŠI PAR NA SVETU? Prelepi glumac i manekenka navodno uhvaćeni zajedno na koncertu! (VIDEO)

Koliko god bili interesantni nastupi najvećih zvezda na Koačeli, još više se priča o tome šta radi publika, u kojoj ima mnogo popularnih ličnosti, a navodno Kendal Džener nije bilo dosadno...

Foto: Profimedia/Matt Baron/BEI, Shutterstock Editorial
Koačela, jedan od najpoznatijih muzičkih festivala na svetu, trenutno se održava u Kaliforniji, domu ogromnog broja zvezda, od kojih najveće tradicionalno ne izostaju s koncerata.

Tako smo već u prvim danima videli mnogo poznatih imena, na čelu sa članicama porodice Kardašijan-Džener i njihovim partnerima, pa su paparaci primetili kako se zabavljaju Kajli Džener i Timoti Šalame, odnosno Kim Kardašijan i Luis Hamilton.

Međutim, javnosti je interesantnija navodna nova veza neke od slavnih sestara. Kako javlja Deuxmoi, manekenka Kendal Džener je navodno viđena s glumcem Džejkobom Elordijem, a fanovi su ih primetili na Koačeli tokom vikenda i glasina se brzo proširila društvenim mrežama.

Od "nisu ni bili zajedno" do "nisu se skidali jedno s drugog"

Oni su se navodno družili na nastupu Džastina Bibera 11. aprila, kada su zajedno pevušili, a jedan fan je na Iksu otkrio da ih je video u društvu Kendaline sestre Kajli i Elordijevog kolege Šalamea. Fanovi su primetili i da je Džejkob Elordi nosio majicu SWAG, koje nose fanovi Džastina Bibera, a Kendal je jedna od najbližih prijateljica ovog pevača.

Glasine idu i dalje, pa neki tvrde da su ih videli da se ljube i da se "nisu s skidali jedno s drugog", ali ne postoje ni snimci ni fotografije koji bi to potvrdili. Elordi, koji je nedavno nominovan za Oskara za ulogu u "Frankenštajnu", snimljen je kako pevuši i igra, ali Kendal Džener na snimku nije pored njega.

Takođe, nijedno od njih dvoje nije komentarisalo ove tračeve, a neki fanovi glumca ističu da su ih zaista videli na koncertu i da uopšte nisu stajali zajedno već su se samo našli na istom mestu u isto vreme.

Jedino što je sigurno jeste da se Kendal Džener i Džejkob Elordi poznaju, a oni su nedavno uslikani tokom ćaskanja na žurki časopisa Vanity Fair posle dodele Oskara.

Oni su vodili razgovor koji je delovao opušteno, ali ozbiljno, a nije bilo naznaka da između manekenke i glumca postoji nešto više od prijateljstva.

U svakom slučaju, dok je deo Elordijevih obožavateljki razočaran što je još jedan glumac ušao u klan Kardašijan-Džener, ima mnogo onih koji kažu da je holivudska scena upravo dobila najlepši par u svetu slavnih.

(Glossy)

