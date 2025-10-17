VLADETA JEROTIĆ DAO ODGOVOR ŠTA TREBA DA URADI ŽENA KADA PREVARI MUŽA: Zbog njegovih reči mnogi će se zacrveneti i dobro zamisliti

Vladeta Jerotić govorio je o temi prevara i ljubomore u braku

Vladeta Jerotić, čuveni srpski akademik, psihijatar, pisac, profesor psihologije, ostavio je iza sebe brojna dela sa važnim smernicama za život. Među temama o kojima je pričao na veoma posećenim tribinama bila je i prevara. Jednom prilikom akademik Jerotić je govorio o dvema jasnim razlikama kad je reč o ženi koja vara.

„Ako voliš, imaš normalne odnose. A žena koja je prevarila bez ljubavi jer je zgodan taj koji joj se udvara, bude frigidna sa ljubavnikom, a normalan orgazam ima sa mužem. To je jedna varijanta. Druga je suprotna: sa mužem ništa ne doživljava, pa se pojavi neka muškarčina s kojim prvi put doživi orgazam. To su vrlo opasne stvari“, poručio je Vladeta Jerotić.

Na pitanje žene šta da radi, Jerotić je ovako kazao:

„Budite hrišćanka i vratite se mužu, iako on možda nije dobar u krevetu. U dugogodišnjoj karijeri nisam video ni muškarca ni ženu da su poludeli ako su apstinirali.“

A šta je kazao o razlozima prevare?

Kada je reč o prevarama, Jerotić kaže da žene iz osvete umeju da prevare ako ih je muškarac prvi prevario.

U svemu važan faktor jeste i ljubomora.

„LJubomora počiva na kaptativnoj ljubavi, u osnovi egoističnoj i pohlepnoj. Afektivna osnova ljubomore je strah od odvajanja i strah od gubitka, otud u svakoj ljubomori ima potrebe za posedovanjem i gospodarenjem, koju porodična i šira društvena struktura pojačavaju ili slabe. LJubomora je manje seksualna strast, više težnja za moći.“

U jednoj svojoj knjizi Jerotić govori šta je ključno za spas braka

“Ne gubimo ipak nadu. Bračna psihološka savetovališta imaju danas pune ruke posla i često uspešno obavljaju svoj plemeniti, stručni i duhovni zadatak. Sve se može u životu popraviti zalečiti ili izlečiti, zašto ne onda i neki brak, pod uslovom da se u njemu nisu ugasili plamičci ljubavi, odnosno duhovnosti”.

Jerotić je napomenuo i da voleti drugog čoveka znači i razumeti ga, a svakako i – opraštati mu.

„Nije, doduše, lako voleti čoveka onakvog kakav jeste, ali samo ako budemo u stanju da ga ne samo prihvatimo već i da ga zavolimo upravo onakvog kakav jeste, podstaćićemo ga da postane onakav kakav može da bude. Zato, ako nekoga stvarno volite, pokušajte da ga promenite svojom ljubavlju, a ne ultimatumima.“

(Zadovoljna)

