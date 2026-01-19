ŽENIO SE 5 PUTA, A POSLEDNJI PUT NA PRAGU STOTE: Jedna mu je žena bila isto godište kao i unuka, drugu ostavio preko poruke!

NJegov poslovni instinkt godinama je izazivao divljenje, no ni privatni život nije bio ništa manje intrigantan.

Rupert Merdok (94) odrastao je uz oca Kita Merdoka, poznatog australijskog medijskog izdavača, i nakon njegove smrti odlučio da krene njegovim stopama. Osnovao je News Corporation, koji uključuje uticajne novine poput The Timesa, The Sun i The Wall Streeta Journala, kao i televizijske mreže poput FOX-a.

NJegov poslovni instinkt godinama je izazivao divljenje, ali ni privatni život nije bio ništa manje intrigantan. Merdok se ženio čak pet puta. Sudbonosno 'da' najprije je izgovorio 1956. Patriciji Buker, a brak je trajao 11 godina i zajednno su dobili ćerku Prudens.

Novinarki Ani Merdok Man (81) zakleo se na večnu ljubav iste godine kada se razveo s prvom suprugom, 1967., a ostali su u braku do 1999. Zajedno imaju troje dece: ćerku Elizabet kao i sinove Laklana i Džejmsa.

Treća supruga bila mu je mlađana Vendi Deng, koja je imala 30 godina kada su se venčali. Rupert je tada imao skoro 70. Razveli su se nakon 14 godina braka, a kao razlog su naveli nepomirljive razlike. Dobili su dve ćerke, Grejs Helen i Kloi. Često su im govorili da su kao deda i unuka, ali čini se da tada to supružnicima nije smetalo.

Napravio je 'trogodišnju pauzu' pa se 2016. oženio za glumicu i manekenku Džeri Hol. LJubav je pukla 2022., a tada ju je dočekalo veliko poniženje - Rupert je prekinuo s njom putem SMS poruke.

'Džeri, nažalost odlučio sam prekinuti naš brak. Svakako smo se lepo proveli, ali ja imam puno posla. Moj njujorški advokat će odmah kontaktirati tvog', stajala je milijarderova poruka.

Tačan razlog njihove rastave nije poznat, a službeno je navedeno da je Rupert voleo da živi u NJujorku, dok je Džeri obožavala Montanu i Los Anđeles. Rupert je u martu 2023. bio veren za bivšu američku voditeljku En Lesli Smit (68), ali do venčanja nije došlo.

Molekularni biolog, Elena Žukova je Rupertova peta supruga. Zaprosio ju je nekoliko dana pre 93. rođendana, a venčali su se u julu 2024. na njegovom imanju Moraga u Bel Eru. Prisustvovali su brojni imućni gosti, a ceremonija je navodno održana u vinogradu.

