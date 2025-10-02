BRIŽIT MAKRON ŠOKIRALA JAVNOST: Dok dokazuje da je žena, pojavila se na modnoj reviji sa OVIM FRAJEROM! (FOTO)

Šarliz Teron, Džoni Dep i Brižit Makron tek su neka od poznatih lica koja su reviju pratila iz prvog reda

Dok traje euforija zvana Nedelja mode, u Parizu sve ostalo pada u drugi plan. Jesenji fashion week ciklus obeležile su promene na čelu velikih imperija, pa je, iz tog razloga, pod posebnom "prismotrom" u Gradu svetlosti bio Dior. Debitanstka kolekcija novog kreativnog direktora Džonatana Andersona privukla je sve koji nešto znače u ovoj industriji, ali i čitave plejade zvezda iz različitih galaksija – filmske, muzičke, sportske, influenserske...

Monumentalno nasleđe imperije koju je osnovao Kristijan Dior, a posle njega nastavili da je grade Iv Sen Loran, Mark Boan, Đanfranko Fere, Džon Galijano, Raf Simons i donedavno Marija Gracija Kjuri, sada je kompletno u rukama irskog maga Džonatana Andersona, koji je posle 11 godina napustio Loewe.

Aktuelna Nedelja mode u Parizu je njegovo vatreno krštenje i jasno je zbog čega je revija prestižne francuske kuće izazvala najviše pažnje u prvoj polovini smotre, koja u ovom jesenjem krugu traje devet dana.

Očekivanja od Andersona bila su, naravno, prilično visoka, ali ako je verovati uglednim kritičarima i influenserima, uspeo je da ih opravda, posebno kada imamo u vidu činjenicu da je on prvi čovek u istoriji brenda koji nadgleda i mušku i žensku liniju. "Savršeni haos", kažu oni koji ne kriju oduševljenje, dok neki smatraju da je ono što je pokazao bilo "osrednje" i da je "propustio šansu da uradi mnogo više".

Brigitte Macron et Johnny Depp ont assisté au défilé Dior. pic.twitter.com/hE0h2qdkS4 — francois (@Francois_59_) October 2, 2025

Pista je bila pretvorena u galeriju na ulazu u Luvr, ispod velike staklene piramide, koja je u donjem delu obrnuta. U prvom redu sedele su bivša i sadašnja prva dama Francuske, Karla Bruni i Brižit Makron, i pomno pratile defile spektakularnih admiral šešira, haljina sa naglašenom balon formom u stilu krinoline, mašni kao glavnim dekorativnim motivom, mantila trapezastog kroja, mini sukanja i ostalih komada koji su u stilizovanim oblicima budili uspomene na prethodne Dior epohe.

Gospođa Makron se, kao i uvek, opredelila za kežual šik kombinaciju – svetloplavi blejzer, uske farmerke i, u skladu sa događajem, Lady Dior torbu. Besprekorna elegancija podmladila ju je za nekoliko decenija, primetili su mnogi.

Foto: Profimedia

Društvo prvoj dami pravio je Džoni Dep, poslednjih desetak godina zaštitno lice Diorovog najpopularnijeg muškog parfema "Sauvage". Prvi put posle tri decenije slavni glumac pojavio se na Nedelji mode, što je bila prilika kakvu fotografi nisu mogli da propuste. No, nije mnogo odstupao od svog prepoznatljivog stila – šešir, sivi sako, karirana zelena košulja, široke farmerke i cipele koje su se presijavale u svim mogućim bojama.

(Blic Žena)

BONUS VIDEO: