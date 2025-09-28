Oglas
KAKO SE NANOSI RUMENILO ZA MLAĐI IZGLED: Šminkerka objašnjava u čemu većina žena greši

Šminkeri obožavaju rumenilo

Foto: Shutterstock
Profesionalni šminkeri se slažu sa rečenicom da je "manje je više" pristup kome treba da budemo naklonjeni prilikom šminkanja. Ipak, kada je u pitanju rumenilo, treba naći "zlatnu sredinu", a nekada samo malo više može da učini magiju na licu. 

Rumenilo ima tu transformativnu moć da učini da umorno lice izgleda sjajnije i življe. Ali, treba obratiti pažnju na mesto njegovog nanošenja, kako ne bi "povuklo" lice na dole, što će dati vizuelno stariji izgled. 

Nanošenje rumenila bliže i više prema slepoočnici, a zatim njegovo razmazivanje naviše, do linije kose, stvara iluziju podizanja i zaista pomaže u definisanju jagodica.

Šminkerka poznatih ličnosti Lan Ngujen-Grilis, objašnjava zbog čega je to tako.

- Automatski stvara senku prirodne jagodične kosti. Osećaj je čudan, ali umesto da idete direktno na kost, prebacite nanošenje nagore. Ovo osigurava da rumenilo izgleda mladalački - kaže ona za Hello. 

Ona naglašava da ne zaboravite da prevučete rumenilo u prahu i preko nosa i obraza. Ovo će učiniti izgled zaista sjajnim i prirodnim.
 

