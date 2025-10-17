OVAKO NANETO RUMENILO SMANJUJE GODINE I ČINI NAS ODMORNIM: Obratite pažnju na dve stvari prilikom izbora

Rumenilo je jedan od glavnih proizvoda prilikom šminkanja. Licu daje svežinu i zdrav sjaja, ističući prirodnu lepotu i podmlađuje kožu.

Pravilno naneto rumenilo može da naglasi crte lica, zbog čega ćemo izgledati odmornije, pa čak i kada to nismo. Danas postoji mnogo formula, od kremastih do tečnih, kao i onih klasničnih, praškastih, pa svaka žena može da pronađe ono koje joj najviše odgovara.

Ako imate suvu kožu, trebalo bi da preferirate kremasta i tečna rumenila. Ona sadrže hidratantne komponente, neguju kožu i daju joj živahan sjaj. Za kombinovanu kožu možete kombinovati proizvode u puderu i kremaste.

Tehnike nanošenja rumenila za različite oblike lica

Okruglo lice – do najviše tačke obraza i ka gore

Ovalno lice – na jagodicama, stvarajući blagi, prirodni akcenat

Kvadratni oblik – senčenje rumenila prema ušima

Srcoliki oblik – senčenje treba da bude prema slepoočnicama.

Pravilno nanošenje rumenila i senčenje vam omogućavaju da "ispravite" oblik lica, čineći ga izduženijim i užim i sakrijete neke nesavršenosti.

Da bi vam rumenilo duže trajalo, možete koristiti providni puder. On fiksira šminku, posebno na masnoj koži. Sprejevi za fiksiranje će pomoći da se šminka učvrsti i da vašoj koži da hidriran, prirodan izgled, kao da rumenilo izbledi.

Nijansa rumenila

Prilikom izbora rumenila važno je da se fokusirate na svoj ten.

Svetla koža - svetlo ružičasti, breskvasti i nežno koralni tonovi;

Srednje preplanula/preplanula koža - topli ružičasti i duboki breskvasti tonovi

Maslinasta koža - topli smeđi i bronzani tonovi

Tamna koža - duboko bobičasto crvena, ciglano crvena i boje mandarine

