MERIL STRIP I STENLI TUČI ODUŠEVILI KADA SU SE POJAVILI ZAJEDNO NA MODNOJ REVIJI: Ovom događaju prisustvovala je i naša influenserka!

Meril Strip i Stenli Tuči pojavili su se na reviji tokom Nedelje mode u Milanu, uživajući u kolekciji "Dolče i Gabana" za proleće 2026. i time nas podsetili na film "Đavo nosi Pradu"

1759134859_profimedia-1041342300.jpg
Foto: Profimedia
Miranda Pristli i Najdžel Kipling pojavili su se u poslednjem trenutku u prvom redu na reviji "Dolče i Gabana" na Nedelji mode u Milanu.

Meril Strip i Stenli Tuči uživeli su se u svoje likove iz filma "Đavo nosi Pradu", a na današnjoj reviji na Nedelji mode u Milanu pridružila im se i njihova nova koleginica iz filma "Đavo nosi Pradu 2" - Simon Ešli, obučena u potpunosti u stilu slavnog brenda.

Strip, kao impresivna urednica časopisa "Runway" Miranda Pristli, nosila je lakovani krem mantil koji je bio stegnut u struku kaišem sa animal printom, crne pantalone, krem satenske cipele i klač torbicu sa animal printom. Kao dodatak, nosila je glomaznu zlatnu ogrlicu i krem naočare za sunce sa interesantnim ramom. NJena prepoznatljiva bob frizura bila je elegantno razdeljena na stranu, a iznad svega pažnju je privukla njena magnetska energija.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Tamara Kalinic (@tamara)

Stenli Tuči je nosio trodelno sivo odelo uz crnu košulju, kravatu i crne naočare za sunce. Ešli je obukla crni korset sa širokim strukom i štampanim logom "D&G" koji je kombinovala sa providnom bež suknjom.

Sve troje su uživali u "D&G" kolekciji za proleće 2026. godine, a reviju nije propustila ni čuvena Srpkinja Tamara Kalinić koja je podelila snimak na svom Instagram profilu. U prvom redu, tik uz Strip i Tučija bila je Naomi Kembel.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by W Magazine (@wmag)

Legendarna Miranda Pristli nije viđena na revijama skoro dve decenije, ali ako je verovati glasinama (i spojlerima), u budućnosti se očekuje veliki obrt u priči za svetski poznatu modnu bibliju. Snimanje nastavka filma iz 2006. godine je u punom jeku u NJujorku, u kojem se Strip i Tuči vraćaju svojim kultnim ulogama zajedno sa En Hatavej (kao Endi Saks) i Emili Blant (kao Emili Čarlton). Do sada su modom na setu dominirale Gabrijela Herst i Fibi Filo. Pristli je viđena obučena u Lanvinov kaput po meri i bogatu crvenu haljinu za scenu u stilu "Met Gale".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Devil Wears Prada 2 (@tdwp2)

Koje je zaključke Miranda Pristli izvukla iz revije "Dolče i Gabana" na Nedelji mode u Milanu? Pa, čini se da su snimali scene za film, tako da ćemo svi zajedno morati da sačekamo uvodnik u časopisu "Runway", kad film bude objavljen 1. maja 2026. godine.

(Blic Žena)

