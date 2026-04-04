ŠIŠANJE U OBLIKU SLOVA U SVE POPULARNIJE: Idealno ako želite gušću kosu

Slojevi ili jedna dužina kose? Ovog proleća se vratio trend koji je možda najlaskaviji kada želimo da dobijemo veći volumen kose. U pitanju je šišanje kose u obliku slova U

Frizeri se slažu da je ovaj način šišanja dealan za lažiranje izgleda maksimalnog volumena.

Šta je frizura u obliku slova U?

Dugo se činilo da su trendovi naginjali oštrim ivicama, odnosno kroju jedne dužine, ali nedavno smo počeli da primećujemo povratak mekšim siluetama i prirodnim teksturama. Šišanje u obliku slova U je upravo to.

- Leđa i bočne strane su isečene u obliku slova U koji je zaobljeniji i mekši, u odnosu na V-rez koji ima ekstremnije uglove i tačke - objašnjava frizerka Đina Rivera, piše Real Simple.

Ključno je da se slojevi neprimetno stapaju sa ostatkom kose, tako da ne budu očigledni niti oštri.

Ovaj način šišanja može dobro da funkcioniše na svim tipovima i dužinama kose, uključujući i kovrdžavu teksturu kose.