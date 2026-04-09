TIHI RAT MELANIJE TRAMP I ANE VINTUR: Najslavnija urednica pecnula prvu damu Amerike, svi su u čudu zbog jedne stvari! (FOTO)

Ana Vintur je iznela ledeni odgovor na račun Melanije Tramp, dok se Meril Strip osvrnula na njen kontroverzni modni izbor

Ana Vintur uputila je ledenu kritiku na račun odevnih kombinacija Melanije Tramp, godinama nakon što ju je bivša prva dama optužila da je njen magazin pristrasan jer je nije uvrstio na naslovnicu.

Globalna urednica "Voga", koja ima 76 godina, pojavila se na naslovnoj strani najnovijeg broja kultnog magazina zajedno sa Meril Strip.

Kraljica mode kako je nazivaju i glumica sele su na opširan intervju sa Gretom Gervig, tokom kojeg su razgovarale o svemu, od predstojećeg nastavka filma "Đavo nosi Pradu" do izbora odeće moćnih žena kroz istoriju.

Favoriti Ane Vintur: Mišel Obama i Rama Duvadži

Kada je Gervig pitala zvezde kako žene mogu da se oblače da bi komunicirale moć, Ana Vintur nije prestajala da hvali Mišel Obamu i prvu damu NJujorka, Ramu Duvadži, zbog njihovih modnih izbora. Takođe se dotakla Melanijinog smisla za stil, ali je bila primetno manje naklonjena.

"Ne mislim da je nošenje "moćnih odela" u kancelariji na bilo koji način neophodno", započela je Ana Vintur, suptilno pecnuvši Melaniju (55), koja je poznata upravo po takvim krojevima.

"Razmislite o ženama kojima se čovek divi: gospođa Obama mi pada na pamet. Bilo da nosi brend Džej Kru, Duro Olovu ili Šanel, ona uvek izgleda kao svoja", nastavila je ona. Dodala je i da se divi novoj prvoj dami NJujorka jer izgleda "kul, nosi dosta vintidža, moderno i potpuno verno sebi."

Vintur je potom dodala sa manje entuzijazma u jednoj kraćoj rečenicu: "Da budemo pošteni, i Melanija Tramp uvek izgleda kao svoja kada se oblači."

Komentar Meril Strip o kontroverznoj poruci na jakni

Meryl Streep calls out Melania Trump fashion before criticizing the "destabilizing" of women in power



Meril Strip se takođe osvrnula na neke od Melanijinih prošlih izdanja, posebno na kontroverzni kaput koji je supruga Donalda Trampa nosila 2018. godine tokom posete centru za decu migrante, gde je na njenim leđima pisalo: "Mene stvarno nije briga. A vas?" (eng. I Really Don't Care. Do U?).

"Imam toliko misli o tome. Mislim da je najmoćnija poruka koju je naša sadašnja prva dama poslala bila upravo u tom kaputu", rekla je Meril Strip. Glumica je dodala da je zapanjena time kako moćne žene na televiziji moraju da imaju gola ramena dok su muškarci pokriveni košuljama i kravatama, ocenivši to kao vid kompenzacije i pokušaj žena da deluju manje preteće.

Melanijina odbrana

Melanija se osvrnula na ovaj kontroverzni izbor odeće u svojim memoarima iz 2024. godine. Nazvala je poruku "diskretnom, ali upečatljivom" i tvrdila da je bila usmerena protiv "izveštavanja anonimnih izvora".

"Bila sam odlučna da ne dozvolim lažnim medijskim narativima da utiču na moju misiju pomoći deci na granici", napisala je ona.

Objasnila je da je nosila tu jaknu dok se ukrcavala u avion kako bi stavila do znanja da je njihova kritika neće zaustaviti. Prisetila se i razgovora sa sekretarkom za štampu kojoj je rekla: "Ovo je poruka za medije, da im stavim do znanja da me ne zanima njihovo mišljenje o meni."

Međutim taj njen odgovor se nije baš primio dobro u javnosti.

Istorija sukoba "Voga" i porodice Tramp

Ana Vintur i Melanija imaju dugu istoriju nesuglasica. Melanija se pojavila na naslovnici "Voga" u februaru 2005. godine, kada je magazin dobio ekskluzivne fotografije u njenoj venčanici.

Međutim, 2019. godine, Ana Vintur, poznata kao simpatizerka demokrata, sugerisala je da više nije zainteresovana da je angažuje, navodeći da u kompaniji koja izdaje magazin, Konde Nast, veruju u zastupanje sopstvenih stavova.

Melanija je 2022. godine oštro kritikovala Anu Vintur zbog toga što je Džil Bajden stavila na naslovnu stranu, a nju nije dok je njen suprug bio na funkciji.

"Oni su pristrasni, imaju svoje simpatije i antipatije, i to je tako očigledno", izjavila je tada Melanija za "Foks".

"To je bila njihova odluka, a ja sam u Beloj kući imala mnogo važnije stvari da radim nego da budem na naslovnici "Voga."

