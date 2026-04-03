ŠMINKA IMA ROK TRAJANJA: Evo kada nikako ne treba da je koristite

Kada ste poslednji put proverili rok trajanja proizvoda za šminkanje koje koristite?

Korišćenje šminke sa isteklim rokom trajanja možda ne izgleda problematično, ali stručnjaci kažu da u najboljem slučaju može dovesti do neprijatnog iskustva sa nanošenjem, a u najgorem slučaju i do potencijalnih zdravstvenih rizika.

Obratite pažnju na teksturu šminke

Šminka kojoj je istekao rok izgleda drugačije u zavisnosti od vrste proizvoda. Znaćete da je tečna podloga došla do kraja roka trajanja ako je oksidirala (što znači da se boja promenila).

- Oksidacija znači da je proizvod reagovao sa vazduhom i vlagom i verovatno je znak isteka - rekao je Manuel Espinoza, šminker iz Los Anđelesa ya Huff Post.. Svaka promena u konzistenciji je takođe crvena zastavica: ako je puder prvobitno bio krem i izgleda zgrušavan, ili ako je prvobitno bio gel koji pokazuje promene u viskoznosti (što znači, postaje tečan), to je znak da ga bacite. Za proizvode kao što su serumske podloge, koje treba da ostanu pravilno pomešane da bi funkcionisale kako treba, dobar znak da je istekao je ako uočite vizuelno razdvajanje ulja i vode.

Praškasti proizvodi, koji su obično stabilniji od tečnosti, mogu se vremenom pogoršati.

- Glavna briga kod proizvoda u prahu je izlaganje vlažnosti, što može dovesti do zgrušavanja praha i stvaranja okruženja u kojem bakterije i buđ mogu da rastu - rekao je dr Šuting Hu, kozmetički hemičar za pomenuti magazin.

- Izloženost vazduhu takođe može polako da razgradi određene aktivne sastojke u proizvodima u prahu, posebno ako proizvod sadrži antioksidante ili vitamine. Proizvod u prahu sa isteklim rokom trajanja može pokazati promene u teksturi (možda neće biti tako gladak tokom nanošenja) ili promene boje (mogu da postoje bele tačke na vrhu pudera). Kada su u pitanju proizvodi za usne kojima je istekao rok trajanja, možda ćete primetiti da postaju suvi, što otežava glatko nanošenje.

Ako je proizvodu istekao rok trajanja, ali ne primećujete nikakve promene u primeni ili osećaju, ipak obratite pažnju. Ovo posebno važi za proizvode za šminkanje koji imaju aktivne sastojke, kao što je tečna podloga sa SPF-om.

Proizvodi za šminkanje koji se koriste na ili oko vaših očiju i usana — maskara, olovka za oči, ruž za usne, olovka za usne i sjaj za usne — posebno su štetni ako se koriste nakon isteka roka trajanja. Svaki put kada nanesete maskaru, štapić dolazi u kontakt sa vašim trepavicama. Štapić pokupi bakterije sa vaše kože, kao i zagađivače u vazduhu, koji se zatim vraćaju u tubu maskare.

- Kada maskari istekne rok, konzervansi u proizvodu koji sprečavaju rast bakterija postaju manje efikasni, što znači da tokom vremena ovo nakupljanje može izazvati ozbiljne probleme, uključujući infekcije ili iritaciju oka.

Kako je obeležen rok trajanja na proizvodima za šminkanje?

Rok trajanja proizvoda počinje od datuma kada je proizveden i biće pauziran kada se proizvod otvori. Od ove tačke rok je određen periodom nakon otvaranja (PAO). Ovo se obično odražava kao broj i slovo „M“ — na primer, 6M označava da proizvod ističe šest meseci nakon otvaranja.

Kako produžiti rok proizvodima?

Kada se proizvod za šminkanje otvori, počinje brže da gubi svoju efikasnost. Da biste produžili životni vek vaših proizvoda, neophodno je da ih čuvate dalje od vazduha, vlage ili prekomernog izlaganja toploti. Uvek zatvorite posudu kada nije u upotrebi (posebno kada su u pitanju proizvodi u prahu) i izbegavajte dodirivanje proizvoda rukama ili prstima, jer to može da unese bakterije.