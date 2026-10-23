MNOGI ĆE SE SLOŽITI DA JE OVO NAJLEPŠE IME ZA JESENJE BEBE: U narodu se veruje da donosi sreću

Kažu da svako ime ima svoje značenje i nosi određenu osobinu, a jesenje srpsko ime o kome je ovde reč krije čitav niz njih.

Najčešće se vezuje za devojčicu koja se rodila srećna i koja će kroz život ići vesela.

Poslednjih godina roditelji se sve češće odlučuju da deci daju stara srpska imena, umesto modernih i neobičnih.

Ime koje miriše na jesen, a roditelji ga obožavaju

Ime Dunja spada u drugo najpopularnije ime u Srbiji u prethodnih nekoliko godina, a mnogi ga povezuju upravo sa jeseni. Nije teško razumeti zašto. Dunja je plod koji većina nas pamti po jesenjim danima, po žutoj boji i mirisu koji ispuni celu sobu.

Najveća snaga ovog imena nije u modi, već u tome što zvuči toplo i domaće. Kratko je, lako se izgovara i ne traži objašnjenje. Uz to nosi nešto starinsko, a opet ne deluje zastarelo. Zato se dobro uklapa i uz bebu i uz odraslu ženu koja ga nosi sa ponosom.

Zašto se ime Dunja smatra srećnim?

Dunja važi za simbol ljubavi, sreće, plodnosti, pameti, lepote, postojanosti i neprolaznosti. Sedam osobina u jednom imenu nije mala stvar, pa ne čudi što ga roditelji biraju sa toliko poverenja.

Posebno se ističu postojanost i neprolaznost. Te dve osobine daju imenu težinu koja nadilazi lepotu zvuka. Ime koje znači nešto trajno roditelji doživljavaju kao lep blagoslov na početku života. Devojčica ga nosi od prvog dana, a značenje raste zajedno sa njom.

(Yumama)

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