AMAL KLUNI JE SINOĆ ZABLISTALA U BOJI JESENI: Opčinila London glamurom (FOTO)

Amal Kluni je još jednom dokazala zašto važi za jednu od najbolje obučenih žena među poznatim ličnostima - ovog puta u raskošnoj haljini u toploj braon nijansi, koja je prema rečima dizajnera među najpopularnijim za ovu jesen.

1759564743_profimedia-1043118601.jpg
Foto: profimedia
Amal zrači holivudskim glamurom pružajući podršku suprugu Džordžu Kluniju na ceremoniji „Olbis“ koju organizuje Klunijeva fondacija za pravdu koja se bavi pružanjem besplatne pravne pomoći u odbrani slobode govora i prava žena u preko 40 zemalja.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Vogue (@voguemagazine)

Događaj je bio prepun poznatih ličnosi, među gostima su bile Meril Strip, Meg Rajan, Felisiti Džouns, Džemima Kan, Dama Ema Tompson, Džema Kid, Grejam Norton, Mikaela Džej Rodrigez, Šarlot Tilberi i Hana Vadingem. Ali Amal je bila ta koja je odnela šou. Kroj njena haljine prati liniju tela, dok dugački, lepršavi deo daje dozu glamura. Minimalni aksesoari, torbica u boji bakra i diskretne minđuše savršeno zaokružuju njen izgled i ostavljaju fokus na samoj haljini i nijansi koja se posebno istakla ove jesenje sezone. 

Ovo je primer kako jesenje boje ne moraju da budu monotone već luksuzne i vanvremenske. 

Svoju raskošnu smeđu kosu nosila je u opuštenim talasima, a na licu je imala malo neutralne šminke. 

