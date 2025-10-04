AMAL KLUNI JE SINOĆ ZABLISTALA U BOJI JESENI: Opčinila London glamurom (FOTO)

Amal Kluni je još jednom dokazala zašto važi za jednu od najbolje obučenih žena među poznatim ličnostima - ovog puta u raskošnoj haljini u toploj braon nijansi, koja je prema rečima dizajnera među najpopularnijim za ovu jesen.

Amal zrači holivudskim glamurom pružajući podršku suprugu Džordžu Kluniju na ceremoniji „Olbis“ koju organizuje Klunijeva fondacija za pravdu koja se bavi pružanjem besplatne pravne pomoći u odbrani slobode govora i prava žena u preko 40 zemalja.

Događaj je bio prepun poznatih ličnosi, među gostima su bile Meril Strip, Meg Rajan, Felisiti Džouns, Džemima Kan, Dama Ema Tompson, Džema Kid, Grejam Norton, Mikaela Džej Rodrigez, Šarlot Tilberi i Hana Vadingem. Ali Amal je bila ta koja je odnela šou. Kroj njena haljine prati liniju tela, dok dugački, lepršavi deo daje dozu glamura. Minimalni aksesoari, torbica u boji bakra i diskretne minđuše savršeno zaokružuju njen izgled i ostavljaju fokus na samoj haljini i nijansi koja se posebno istakla ove jesenje sezone.

Ovo je primer kako jesenje boje ne moraju da budu monotone već luksuzne i vanvremenske.

Svoju raskošnu smeđu kosu nosila je u opuštenim talasima, a na licu je imala malo neutralne šminke.