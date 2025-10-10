BRIŽIT MAKRON U STAJLINGU KOJI JE OLIČENJE TIHOG LUKSUZA: Prva dama Francuske u kombinaciji koju svaka žena mora da vidi! (FOTO)

Prva dama Francuske još jednom je demnostrirala tihi luksuz i to joj baš ide od ruke

Brižit Makron je opet demonstrirala svoju čuvenu francusku eleganciju, ovaj put u najčednijem izdanju. U Jelisejskoj palati je nosila haljinu A kroja u plavoj nijansi, savršeno usklađene s odelom njenog supruga, Emanuela Makrona.

Poznata kao prva dama Francuske koja ne greši kada je u pitanju mera i proporcija, Brižit je ugostila jordanskog prestolonaslednika Huseina bin Abdulaha i princezu Radžvu Al Husein.

Za ovu priliku izabrala je haljinu srednje dužine, tik preko kolena, koje su njen sve češći izbor za formalne prilike u poslednje vreme, za razliku od ranijih godina kada je birala kraće modele.

Osnovna silueta haljine je jednostavna i A kroja, što znači da su linije čiste, bez preteranih ukrasa. To omogućava da sama forma i materijal dođu do izražaja.

Stilizacija je naglašena svetlim remenom koji definiše struk, što je često trik modne urednice ili nekoga ko razume balans u odeći, da se izbegne da figura izgleda ravno ili neuredno.

Cipele, salonke u istoj ili vrlo sličnoj plavoj nijansi, dodatno su pojačale efekat sklada i celovitosti stajlinga.

Brižit je poznata po tome što preferira klasične modele sa modernim detaljima, koji su nijansirani, dobro usklađeni i umereni. Njena estetika, kontrolisana paleta boja, čiste siluete, promišljeni detalji, pokazuje da elegancija nije stvar godina, nego stav.

Prva dama Francuske je maher da uklopi kroj i dužinu, a u intervjuima je često naglašavala da joj ponekad modni kritičari prigovaraju zbog dužine haljina ("da je prekratka"), ali da ona preferira izbore koji odgovaraju njenoj figuri, i da su dužine iznad kolena prihvatljive kada su kroj i linije elegantni i odmereni.

Njeni omiljeni brendovi i kratori su, naravno, Francuzi, među kojima prednjači Louis Vuitton, kojem se često vraća, a u saradnji sa Nikolasom Geskjerom.

Ostali dizajneri koje često bira su Balmain, Alexandre Vauthier, Chanel, Dior.

Stil Brižit Makron često se opisuje kao tihi luksuz, diskretna elegancija koja ne zahteva da sve bude upadljivo. Kvalitet materijala, precizan kroj, elegancija boja i jednostavnih linija dominiraju, umesto glomaznih ukrasa ili jarki trendova.

Ona zna kada je dovoljno, ne preteruje sa nakitom, šljokicama ili ekstravagantnim krojevima. Često biran pribor ili dodatak, kao što je kaiš, ili elegantna torbica, služe da upotpune ili balansiraju stajling, ne da dominiraju.

Brižit je u jednom intervjuu rekla da su joj komentari poput "tako francuski" vrlo dragi jer modni izbor predstavlja deo francuske kulture i estetike.

Takođe veruje da je način na koji se odeš za određeni događaj važan, jer stvaraju prvi utisak i često on bude trajni.

(Glossy)

BONUS VIDEO: