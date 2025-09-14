Oglas
· · Komentari: 0

Dženifer Aniston nosi pantalone koje vredi da imate u ormaru ove jeseni: Ne silaze sa trona (FOTO)

Vreme je da vidimo šta imamo u ormaru od jesenjih klasika i trendova, a šta nam nedostaje

1757841139_profimedia-1035734264.jpg
Foto: profimedia
Dženifer Aniston je godinama odana klasičnom stilu i komadima odeće koji se samo prelivaju iz trenda u trend. 

Glumica nam sada daje novu inspiraciju za model pantalona koji je pre nekoliko godina doživeo svoj veliki povratak - model visokog struka i ravnih nogavica. Upravo takve je ponela za snimanje emisije „The Morning Show“.

Udobne su, a u njima ćete izgledati šik i moderno bez previše napora. Dženifer je odabrala crne sa sitnim sivim prugicama, a kombinovala ih je sa jednim od najvećih trendova sezone kada je reč o ženskoj modi - prslukom. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by AUPEN (@aupenofficial)

Ovakav monohromatski izgled je uvek dobra opcija kada niste sigurni šta da obučete, a i odgovaraće svim obavezama koje imate počevši od jutra, pa sve do večeri. 

Ako nemate model pantalona širokih nogavica u svom ormaru, vreme je da krenete u potragu za jednim takvim. 
 

