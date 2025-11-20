KEJT MIDLTON JOŠ JEDNOM DOKAZALA DA BOLJE KRALJICE OD NJE NEĆE BITI: Obukla haljinu u najmodernijoj boji ove sezone (VIDEO)

Kejt je nosila haljinu nemačke kuće Talbot Runhof sa nakitom brenda Cartier

Nosi titulu princeze od Velsa, a na polju mode je kraljica. Kejt Midlton je večeras u Londonu priredila novi spektakl, u najmodernijoj boji ove sezone, kakvu nosi i Melanija Tramp. Ovo nije prvi put da se pokazalo da imaju sličan modni ukus i da prate odnosno plasiraju trendove.

Kejt Midlton i princ Vilijam prisustvovali su večeras Royal Variety Performance, godišnjem humanitarnom događaju koji podržavaju istaknuti članovi britanske kraljevske porodice.

Obukla je haljinu nemačke modne kuće Talbot Runhof, pa raskošan model iskombinovala sa prelepim miđušama Greville, čuvenog brenda Cartier. Taj nakit je kraljica Elizabeta II obožavala, pa je Kejt Midlton i večeras pokazala koliko poštuje bivšu britansku vladarku.

Princeza od Velsa je uz maksimalno dugačku haljinu nosila i klač metalik torbu, svetlucavu kao njen nakit. Glamurozna i bujna kosa je spektakl za sebe. I princ Vilijam je bio veoma elegantan, i bio je veoma usklađen sa stajlingom svoje supruge - ona je nosila plišanu haljinu, on sako od istog materijala.

Ove sezone i su susret prazničnim svečanostima nosi se ponovo plišana odeća, dok je zelena boja pravi hit. Bira je i prva dama Amerike Melanije Tramp, a njeno novo izdanje ide dalje od trendova pa nosi važnu simboliku.

Kraljevska dobrotvorna organizacija Variety pomaže onima koji profesionalno rade u industriji zabave, a 2024. godine osnovala je poseban tim za pomoć onima koji se bore sa problemima mentalnog zdravlja, što je veoam blizak cilj Kejt i Vilijamu.

"Tako je lepo vratiti se na predstavu", rekla je večeras princeza, a onda su joj u Rojal Albert holu devetogodišnje blizanke Emeli i Olivija Edvards uručile predivan buket cveća sa temom zimske šume, dizajniranog da dočara čaroliju zime.

Pitala ih je da li su uzbuđene što će svojim prijateljima u školi sutra pričati o večerašnjoj predstavi. Odgovorile su potvrdno, a onda su nastavile razgovor: "Da li ste vi obožavateljke Padingtona? Moja deca će biti jako tužna što su propustila predstavu, moraćemo to da čuvamo u strogoj tajnosti. Bili su jako tužni što nam se neće pridružiti", prenosi Daily mail.

Džordž, Šarlot i Luj propustili su večerašnju ceremoniju, o kojoj pišu brojni svetski mediji, modni glamur Kejt Midlton oduševio je planetu.

(Blic Žena)

