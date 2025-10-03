Oglas
KRALJICA RANIJA JOŠ JEDNOM DOKAZALA DA JE NAJBOLJE OBUČENA ARISTOKRATKINJA: Ovaj detalj bio je PUN POGODAK!

Torbica Ferragamo dodala je vibrantan kontrast monohromatskoj bazi

1759474312_profimedia-1041935510.jpg
Foto: Profimedia
Jordanska kraljica Ranija oduševila je u NJujorku monohromatskom elegantnom kombinacijom koju je razigrala šik prslukom i torbicom. Ovaj modni detalj dao je njenom stajlingu poseban pečat.

Kraljica Ranija iznova je dokazala zašto se s pravom ubraja među najelegantnije modne ikone današnjice. Na nedavnom pojavljivanju u NJujorku pojavila se u stajlingu koji spaja profinjenu jednostavnost monohromatske odeće sa torbom koja je obe sezone u trendu, a koja je njenom izgledu dodala dozu vedrine.

Za modnu osnovu odabrala je proverene krojeve i luksuzne materijale, oslanjajući se na kreacije kuće Max Mara. Bele široke pantalone, model Finish do savršenstva je uparila s prslukom uskog kroja Zampa. Prsluk, koji je u isto vreme i praktičan i šik, još se jednom potvrdio kao komad koji podiže svaku kombinaciju.

Stajling je zaokružila bluzom s karakterističnim vezivanjem oko vrata, što je strogoj monohromatskoj bazi dodalo dašak romantike i ženstvenosti. Upravo je taj kontrast između jasnih linija pantalona i prsluka uz lepršavost bluze stvorio skladnu, a opet dinamičnu i atraktivnu modnu priču.

Najživlji naglasak ipak je došao u vidu torbe kuće Ferragamo sa vedrim uzorkom. Vibrantne nijanse i mekana forma razbile su strogu monohromatsku paletu i unele energiju i dozu modernog. Uz ovu torbu sjajno su se uklopile tamnozelene cipele sa špic vrhom koji je i ove sezone nezaobilazan trend.

Izbor kraljice Ranije još jednom potvrđuje njen istančan modni osećaj i sposobnost da klasičnim kombinacijama podari svežinu. Beli total look uz prsluk kao ključni modni komad i upečatljiv detalj u obliku torbe pokazuje kako se na jednostavan način može postići maksimalan utisak. Ovo izdanje pritom donosi i univerzalnu modnu lekciju – ulaganje u bezvremenske komade uvek je siguran izbor, a hrabar detalj poput moderne torbe dodaje neponovljiv završni pečat, piše Tportal.hr.

