PRAVO IME LEGENDARNOG GLUMCA: Mnogi nikada nisu ni posumnjali da se Čarli zapravo ne zove Čarli

Slavni američki glumac Čarli Šin, zapravo se ne zove Čarli Šin

Foto: Profimedia, Jutjub printskrin/Comedy Central/Peacock
Generacije publike odrasle su uz popularnog lošeg momka Holivuda, ali mnogi nikada nisu ni posumnjali da se Čarli zapravo ne zove Čarli. 

NJegov otac, poznatiji kao Martin Šin, nikada zakonski nije promenio svoje ime u ono po kojim je poznat. On se zapravo zove Ramon Gerardo Antonio Estevez i otuda je pravo ime Čarlija Šina zapravo Karlos Irvin Estevez.

Postoji čak i anegdota da je Martina prva žena upoznala upravo kao Martina te joj on nekoliko nedelja uopšte nije ni pomenuo svoje pravo ime. Oba njegova roditelja su bili imigranti - majka mu je bila Irkinja, a otac Španac rođen u Galiciji.

Čarlijeva braća, Emilio i Ramon, kao i sestra Rene, takođe su glumci, ali oni su zadržali prezime Estevez.

Zanimljivo je da je Čarli svoje pravo srednje ime, Irvin, dobio po doktoru koji mu je spasio život po rođenju.

Mlađi Šin je otac petoro dece, deda jednog unučeta, i veliki protivnik vakcinacije dece. Između ostalog, to je navodno bio jedan od razloga kraha njegovog braka sa Deniz Ričards, preneli su mediji svojevremeno.

Kada su se razveli, Čarli je preko advokata poslao dopis lekaru svojih ćerki Sem i Lole, u kojem je naveo da ne daje saglasnost da njegova deca budu vakcinisana.

NJegov privatni život često je dospevao u žižu javnosti, a uglavnom se radilo o zloupotrebi alkohola i psihoaktivnih supstanci, kao i ljubavnim pričama ovog slavnog glumca. Poznato je da je bio oženjen više puta i da voli glumice iz filmova za odrasle. Jedno vreme bio je najplaćeniji TV glumac i zarađivao 1,8 miliona dolara po epizodi hit serije "Dva i po muškarca" dok nije otpušten.

Podsetimo, nedavno je američka glumica srpskog porekla, Ana Stojanović, poznatija kao Ana Aleksander, govorila o svom iskustvu sa Čarlijem Šinom. 

Iznenadio je javnost 2015. godine priznanjem da je pozitivan na HIV.

(Nportal)

