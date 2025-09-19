Oglas
SRPSKI SPECIJALITET MEĐU NAJBOLJIMA! Na listi najboljih evropskih predjela nalazi se čuveni specijalitet iz nišavskog okruga

I dalje se priča o jednom srpskom, tradicionalnom jelu iz nišavskog okruga - pored toga što se našlo na listama najboljih svetskih jela sa sirom i jela koja su u trendu, sada je uvršćeno i među najbolja predjela.

Foto: Shutterstock
Pularni portal za gastronomiju, "Tejst atlas", objavio je spisak sa najboljim predjelima u Evropi i među specijalitetima iz Grčke, Portugala, Švedske, na devetom mestu našao se i srpski svrljiški belmuž. Za kratko vreme, ovaj kaloričan obrok pobrao je simpatije širom sveta, jer jednostavan spoj sira, brašna i soli neodoljivo privlači mnoge gurmane.

 

Kako je "Tejst atlas" opisao pastirski specijalitet

Svrljiški belmuž je tradicionalno jelo poreklom iz istočne Srbije i sastoji se samo od tri sastojka - sira, brašna i malo soli. Ključni sastojak je sir, koji treba da bude svež i pune masnoće, najbolje kravlji, a po mogućstvu ovčiji. Sir se iseče na komade i stavi u veliki lonac na slaboj vatri. Dok se topi, dodaje se so i brašno, sve dok se ne formira homogena masa. Smesa se neprekidno meša velikom drvenom kašikom dok se mast ne odvoji i počne da ispliva na površinu.

 

Na još jednoj listi

Belmuž je na listi nematerijalnog kulturnog nasleđa Srbije i ovaj specijalit je deo običajne prakse, pre svega vezane za Đurđevdan. NJegova priprema od mleka dobijenog nakon ritualno obavljane muže ovaca na Đuđevdan, prve u toj godini je obavezan deo proslavljanja praznika i praznične trpeze. Prirema i upotreba ovog jela deo je tradicionalnih zanatskih znanja i veština, ali društvenih običaja, rituala i svečanih događaja, u mestima u istočnoj i južnoj Srbiji, okolini Knjaževca, Svrljiga, Sokobanje, Zaječara i Niša, piše na sajtu Ministarstva kulture.

 

Manifestacija u čast ovog jela

Izgleda da je belmuž ne samo internacionalna, nego i nacionalna gastronomska zvezda - naime svake godine početkom avgusta u Svrljigu odražava se manifestacija "Belmužijada" ovom jelu u čast. Ova proslava okuplja ljubitelje hrane iz cele Srbije i regiona, kako bi uživali u takmičenjima u pripremi belmuža, pastirskim igrama i koncertima.

(RT)

 

