ŠTA ZNAČI KADA SANJAŠ PREMINULE: Da li je. to poruka iz onog sveta?

Snovi su oduvek izazivali divljenje, strah i različita tumačenja

1758961773_315edac829da4e09ca6856b1aad0aad7b49f15fe.jpg
Foto: Shutterstock
Posebno snažan doživljaj za većinu ljudi jeste kada se u snu pojavi neko ko je preminuo. Ti susreti umeju da budu toliko realni da se čovek budi sa osećajem da je zaista razgovarao ili bio u prisustvu pokojnika. Pitanje koje se tada postavlja glasi – da li su to samo slike podsvesti ili poruke iz sveta koji ne možemo da objasnimo?


Narodna verovanja i savremena psihologija

U srpskoj narodnoj tradiciji san o pokojniku nikada nije bio slučajan. Verovalo se da duše mrtvih dolaze da upozore, blagoslove ili prenesu važnu poruku. Ako se pokojnik u snu pojavi ćutljiv, smatralo se da traži molitvu ili sveću. Ako je govorio, njegove reči su se shvatale doslovno, jer je narod verovao da „mrtvi nikada ne lažu“. Posebna pažnja obraćala se na snove uoči praznika ili porodičnih datuma, jer su oni imali sudbonosni smisao.
Savremena psihologija objašnjava ovakve snove kroz proces žalovanja i nerešenih emocija. Kada izgubimo blisku osobu, često ostaju pitanja na koja nikada nismo dobili odgovor ili reči koje nismo stigli da izgovorimo. San tada postaje prostor u kom nesvesno pokušava da dovrši razgovor i umiri tugu. Psiholozi naglašavaju da snovi o preminulim osobama nisu znak opsesije ili poremećaja, već prirodan deo procesa suočavanja sa gubitkom. 


Mistika, nauka i granice objašnjenja

Mnogi ljudi, međutim, tvrde da njihovi snovi prevazilaze psihološka tumačenja. Postoje brojna svedočanstva o tome da je pokojnik u snu najavio događaj koji se kasnije zaista obistinio – bolest, putovanje ili opasnost. Duhovni učitelji smatraju da su snovi kanali kroz koje duše komuniciraju sa živima, jer se u snu granica između materijalnog i nematerijalnog briše. Ovakva tumačenja nalaze oslonac i u religijskim učenjima, gde se veruje da Bog dozvoljava dušama da prenesu poruku onima koji su ostali. 

Iako nauka nastoji da snove svede na rad mozga tokom REM faze, fenomen sna o pokojnicima ostaje otvoren. Neurolozi priznaju da mozak tada proizvodi slike, ali ne mogu da objasne zašto je doživljaj često snažan i upečatljiv.
Činjenica da se takvi snovi pamte godinama i da neretko utiču na životne odluke onoga ko ih je doživeo, svedoči o njihovoj moći.

 

