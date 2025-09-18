Oglas
TURŠIJA BEZ ŠEĆERA I SIRĆETA: Recept koji je zaludeo domaćice u Srbiji

Predsetavljamo vam turšiju kakvu ćete zaista voleti

1758190026_1024080_shutterstock-1211148604_orig.jpg
Foto: Shutterstock
Ova turšija se priprema potpuno prirodno, bez ijedne kapi hemijskih dodataka, a mnogi koji su je probali tvrde da je čak bolja od one koju je pravila baka – ona prava, iz podruma, puna mirisa detinjstva.

Recept se zasniva na prirodnoj fermentaciji, procesu koji čuva povrće i istovremeno ga pretvara u probiotik. Bez konzervansa, bez veštačkih dodataka, samo so, voda i vreme.

Rezultat je turšija koja krcka pod zubima, miriše na zemlju i ima dubok, prirodan ukus koji industrijske varijante nikada ne mogu da dostignu.

 

Kako se priprema?

Odaberite povrće po želji – karfiol, krastavce, šargarepu, papriku.

Operite, naseckajte i složite u teglu. Prelijte hladnom vodom u kojoj ste rastopili so (oko 40 g na litar vode).

Pokrijte gazom i ostavite na sobnoj temperaturi 7–10 dana. Povremeno proverite, ali ne mešajte. Kad se pojavi miris karakterističan za turšiju spremna je za konzumaciju.

 

Zašto bez sirćeta?

Sirće zaustavlja fermentaciju. Prirodne bakterije sa povrća same obavljaju svoj posao, bez ikakve hemije.

Takva turšija je zdravija, ukusnija, ne izaziva gorušicu i čuva pravi aromatični ukus povrća.

 

Praktični savet

Ako želite da turšija duže potraje, nakon završene fermentacije zatvorite teglu poklopcem i čuvajte je u frižideru.

Ukus će se menjati, postajući bogatiji i slojevitiji.

I obavezno zabeležite datum na teglu, jednom kada probate ovu turšiju, sigurno ćete praviti više serija.

(Informer)

