U PONEDELJAK POČINJE JESEN: Dani postaju kraći, ranije pada mrak

Jesen počinje u ponedeljak, 22. septembra u 20:19 časova, saopštilo je danas Astronomsko društvo "Ruđer Bošković".

1758346127_55415883cf6de5b6e144cae57a979e3456c7e0d4.jpg
Foto: Profimedia
Kako se navodi, u isto vreme će za stanovnike na južnoj Zemljinoj polulopti početi proleće.

Na dan početka jeseni, Sunce u Beogradu izlazi u 6:25 časova, a zalazi u 18:35 časova, što znači da će obdanica da traje 12:10 časova, a noć 11:50 časova.
Na dan jesenje ravnodnevice obdanica i noć nisu jednake dužine, jer Zemljina atmosfera prividno uzdiže Sunce iznad horizonta, navodi se u saopštenju.

 

