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AKO IH IMATE U DRUŠTVU, DOSADE NEMA: Ova 4 horoskopska znaka žive za izlaske i lude noći

Otkrijte koja četiri horoskopska znaka obožavaju noćni život i provod do zore. Njihova energija i šarm čine svaku noć nezaboravnom

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Foto: Deposit/ pressmaster
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Dok se jedni raduju povratku kući čim padne mrak, drugi tek tada dolaze do izražaja. Za njih su ponoćni izlasci, muzika do jutra i spontani planovi najbolji deo dana.

Prema astrologiji, četiri horoskopska znaka posebno se izdvajaju po tome što obožavaju noćni život, teško odolevaju dobrom provodu i često su poslednji koji napuštaju plesni podijum.

1. Lav: Kralj večeri koji voli da bude primećen

Lavovi ne izlaze samo da bi se zabavili – oni žele da veče bude za pamćenje. Privlače ih mesta sa dobrom muzikom, zanimljivim ljudima i atmosferom u kojoj mogu da pokažu svoj šarm. Vole da plešu, flertuju i budu u centru pažnje, a kompliment u pravom trenutku može im dati energiju za još nekoliko sati provoda.

Lav je često osoba koja pokreće društvo, nagovara prijatelje da ostanu još jednu rundu i od običnog izlaska napravi događaj o kojem će se pričati danima. Njegova slabost? Teško prihvata da je veče završeno dok zabava još traje.

2. Strelac: Večiti avanturista koji ne zna kada je dosta

Za Strelčeve je najbolji izlazak onaj koji nije planiran do poslednjeg detalja. Jedno piće lako se pretvori u obilazak nekoliko klubova, a spontani poziv može ih odvesti na drugi kraj grada. Vole nova poznanstva, neobična mesta i ljude koji su spremni da prihvate njihovu ideju bez previše pitanja.

Pod uticajem Jupitera, planete koja se u astrologiji povezuje sa širenjem, optimizmom i preterivanjem, Strelčevi se često opisuju kao ljubitelji velikih iskustava. Za njih je dosadna noć ona iz koje nemaju nijednu zanimljivu priču. Čak i kada planiraju da se vrate kući rano, uvek se pojavi još jedna avantura.

3. Ribe: Noćni sanjari koji se prepuštaju atmosferi

Ribe ne moraju da budu najglasnije u klubu da bi se najbolje provele. Njih privlače muzika, emocije, ples i osećaj da su makar na nekoliko sati pobegle od svakodnevnih briga. Mogu da provedu celu noć razgovarajući sa nepoznatom osobom, pevajući omiljene pesme ili igrajući kao da niko ne gleda.

Njihova mašta i promenljivo raspoloženje čine ih prilagodljivim društvom: uživaće i u elegantnom koktel-baru i na plesnom podijumu prepunom ljudi. Ribe često traže izlazak koji će im ostati u sećanju zbog osećaja koji je probudio, a ne zbog mesta na kojem su bile. Ipak, njihova sklonost da se prepuste trenutku može značiti da će lako zaboraviti na vreme.

4. Blizanci: Društveni leptiri kojima nikada nije dosta razgovora

Blizanci su znak koji se teško zadovoljava jednim planom. Vole da upoznaju nove ljude, čuju zanimljive priče i budu tamo gde se nešto dešava. Ako se na jednom mestu atmosfera smiri, već razmišljaju o sledećem. Za njih su razgovor, humor i neočekivani susreti često jednako važni kao muzika i ples.

Njihova radoznalost čini ih odličnim društvom za izlazak: lako započinju razgovore, povezuju različite grupe prijatelja i uvek imaju ideju kako da veče učine zanimljivijim. Blizanci možda nisu planirali da ostanu do jutra, ali ako upoznaju pravu ekipu, teško će prvi reći da je vreme za polazak.

(Stil)

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