TRAŽIO JE DEVOJKU PREKO APLIKACIJE, A SADA PRIZNAO ZAŠTO JE SAM: Ben Aflek otvoreno o životu nakon Džej Lo

Holivudski glumac Ben Aflek priznaje da je umoran od potrage za partnerkom i da više ne želi površne veze. Pročitajte o njegovim novim stavovima.

Holivudski zavodnik Ben Aflek, iza kojeg su dva propala braka, odlučio je da promeni pristup ljubavi i emotivnim odnosima. Nakon neprijatnog iskustva sa aplikacijama za upoznavanje, glumac je odustao od potrage za partnerkom na ovaj način, a sada je otvoreno progovorio i o svom seksualnom životu.

Slavni glumac, reditelj i producent Ben Aflek (54), koji je godinama privlačio pažnju javnosti svojim burnim ljubavnim životom, iznenadio je mnoge iskrenim priznanjem da trenutno nema seksualne odnose.

Gostujući u emisiji „SubwayTakes“, koju vodi Karim Rahma, Aflek je tokom vožnje metroom razgovarao o intimnim odnosima, savremenom načinu života i seksualnim navikama mlađih generacija.

Kada je voditelj primetio da mladi danas imaju znatno manje seksualnih odnosa, glumac je uz dozu humora odgovorio:

„Dosta sam star. U svoje vreme sam se seksao.“

Međutim, pravo iznenađenje usledilo je kada ga je voditelj direktno upitao da li to znači da više uopšte nema intimne odnose.

„Ne, zato što sam sada umoran. A seks je veliki posao. Pogotovo ako želiš da ga radiš kako treba“, priznao je Aflek.

Razočarao se u aplikacije za upoznavanje

Nakon razvoda od Dženifer Garner i Dženifer Lopez, holivudski glumac navodno je odlučio da mnogo pažljivije bira žene kojima će pružiti priliku da postanu deo njegovog života.

Iako je pokušao da pronađe partnerku preko aplikacija za upoznavanje, jedno neprijatno iskustvo bilo je dovoljno da odustane od takvog načina sklapanja poznanstava. Detalji tog događaja nisu otkriveni.

Kako je izvor blizak glumcu ispričao za magazin „Closer“, Aflek više ne želi da gubi vreme na prolazne avanture i površne odnose, već priželjkuje stabilnu vezu koja bi imala budućnost.

„Ben kaže da se trudi da postane bolji, a to uključuje i vrlo pažljiv odabir osoba s kojima izlazi. Zbog toga provodi mnogo više vremena sam“, otkrio je izvor.

Posle dva razvoda ljubav mu više nije prioritet

Iako je svojevremeno važio za jednog od najpoželjnijih muškaraca Holivuda, Aflek danas, prema navodima izvora, nema potrebu da po svaku cenu pronađe novu partnerku.

Naprotiv, čini se da mu samački život trenutno prija, a visoki kriterijumi koje je postavio kada su emotivni odnosi u pitanju dodatno su suzili krug potencijalnih partnerki.

Pored brojnih poslovnih obaveza, glumac je posvećen i porodici, naročito deci koju je dobio u braku sa Dženifer Garner.

Njih dvoje imaju troje dece, a uprkos razvodu uspeli su da očuvaju odnos zasnovan na zajedničkoj brizi o porodici.

Brak sa Dženifer Lopez nije potrajao

Aflekov ljubavni život posebno je intrigirao javnost zbog njegove veze sa pevačicom Dženifer Lopez, sa kojom je obnovio romansu gotovo dve decenije nakon prvog raskida.

Njihovo venčanje 2022. godine mnogi su doživeli kao ostvarenje velike ljubavne priče, ali brak ipak nije izdržao izazove zajedničkog života.

Razvod je zvanično okončan 20. februara 2025. godine, nakon nešto više od dve godine braka.

Dok je Dženifer Lopez nakon razvoda govorila o tome koliko joj znači što je naučila da bude srećna sama, Aflek je, po svemu sudeći, takođe odlučio da se posveti sebi, deci i profesionalnim obavezama.

Njegovo najnovije priznanje pokazuje da, makar u ovom životnom periodu, ne oseća potrebu da žuri u novu romansu, čak ni kada je reč o fizičkoj bliskosti.

(Stil)

BONUS VIDEO: