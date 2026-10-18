BIO JE SA BROJNIM ŽENAMA, A SUPRUGU NE OSTAVLJA VEĆ 48 GODINA: Slavni glumac otkrio tajnu njihovog otvorenog braka

Slavni glumac Džeremi Ajrons govori o izazovima braka sa Šinejd Kjuzak i kako su opstali uprkos medijskim spekulacijama

Džeremi Ajrons (78), jedan od najcenjenijih britanskih glumaca, sinoć je zablistao na amfAR London gala večeri, ali ovoga puta pažnju nije privukla samo njegova pojava.

Slavni glumac stigao je u društvu supruge Šinejd Kjuzak, sina Maksa Ajronsa i snaje Sofi Pere, a veče je za njega imalo i poseban značaj – uručena mu je prestižna nagrada „Award of Inspiration“, kao priznanje za blistavu glumačku karijeru i dugogodišnju posvećenost humanitarnom radu. Ipak, upravo je porodični trenutak uz suprugu i sina dao ovoj večeri posebnu notu.

Prvi brak trajao je kratko, a onda je upoznao Šinejd Kjuzak

Pre nego što je upoznao ženu sa kojom će provesti decenije, Ajrons je imao kratak brak sa Džuli Halam, koleginicom iz pozorišne trupe u Bristolu. Venčali su se 1969. godine, ali je brak ubrzo poništen jer su, prema dostupnim biografskim navodima, shvatili da su odluku doneli previše impulsivno.

Nekoliko godina kasnije u njegov život ušla je irska glumica Šinejd Kjuzak. Venčali su se 28. marta 1978. godine, a dobili su dva sina: Samjuela, koji se bavi fotografijom, i Maksimilijana, koji je krenuo roditeljskim stopama i postao glumac.

Na prvi pogled, njihov odnos delovao je kao spoj dve uspešne umetničke karijere. Međutim, kako su godine prolazile, mediji su sve više pisali o navodnim krizama, razdvajanjima i različitim životnim navikama supružnika. Njihov brak nije bio lišen problema, što je Ajrons i sam priznavao.

„Šinejd i ja smo prošli teške periode. Ja sam nemoguć, moja žena je nemoguća, život je nemoguć“, rekao je glumac, dodajući da je teško očekivati da jedna osoba može da bude sve drugoj osobi.

U drugoj izjavi osvrnuo se na idealizovanu sliku bračnih odnosa:

„Nijedan brak nije onakav kako izgleda. Veoma je teško biti sve jednoj osobi.“

Ove reči postale su svojevrsni ključ za razumevanje njegovog pogleda na dugogodišnju vezu, ali su istovremeno podstakle dodatna pitanja o tome kako su supružnici uspevali da očuvaju brak.

Otvoreni brak, razdvajanja i glasine koje su godinama pratile par

Pojedini tabloidi godinama su tvrdili da Ajrons i Kjuzak žive u otvorenom braku. Pojavljivale su se i priče da su supružnici duže periode provodili odvojeno, delom zbog poslovnih obaveza, a delom zbog različitih životnih izbora.

Prema tadašnjim medijskim napisima, glumica je više vremena provodila u Dablinu, dok je Ajrons bio vezan za svoje imanje u irskom Korku. Pominjani su i njihov dom u Londonu, kao i duži periodi tokom kojih nisu živeli pod istim krovom.

Takve okolnosti dodatno su podgrevale glasine da je njihov brak odavno drugačiji od tradicionalnog odnosa kakav javnost očekuje od poznatih supružnika.

Ajrons je, uprkos pričama o problemima, govorio da ne razmišlja olako o razvodu. Prema ranijim napisima, bračne teškoće navele su ga i da potraži pomoć terapeuta u Njujorku.

Njihov odnos zato je godinama intrigirao javnost: sa jedne strane, postojale su priče o svađama, distanci i navodnim avanturama, a sa druge, činjenica da su ostali zajedno i nastavili da se pojavljuju kao porodica.

Prema tadašnjim tabloidnim napisima, Ajrons je 2005. godine provodio vreme sa Džeri Hol tokom putovanja na Francuskoj rivijeri, što je pokrenulo spekulacije o njihovoj bliskosti. Pisalo se i da je viđen kako se ljubi sa Patrišom Kas ispred noćnog kluba u londonskom Sohou.

Zanimljivo je da su i Šinejd Kjuzak u pojedinim tekstovima povezivali sa drugim muškarcima, među kojima su se pominjali bivši fudbaler Džordž Best, pozorišni reditelj Teri Handsen i dramaturg Tom Stopard.

Mila Jovović i provokativne fotografije

Među ženama čije se ime povezivalo sa Ajronsom našla se i glumica srpskog porekla Mila Jovović. Posebnu pažnju izazvala je njihova zajednička reklamna kampanja iz 2001. godine za prolećnu kolekciju modne kuće Dona Karan.

Fotografije koje je snimio Mikael Janson bile su osmišljene kao mala filmska priča o tajnoj aferi, iskušenju i strasti u luksuznoj hotelskoj sobi. Na njima su Ajrons i Jovović delovali kao protagonisti zabranjene romanse, a provokativna atmosfera podstakla je komentare da između njih postoji posebna hemija.

U to vreme Mila je imala 25 godina, dok je Ajrons imao 52. Velika razlika u godinama i sugestivnost kampanje učinile su fotografije još zapaženijim.

Pojedini mediji kasnije su pisali da je glumac bio fasciniran mladom zvezdom, ali nema pouzdanih dokaza da su njih dvoje zaista bili u ljubavnoj vezi. Reklamne fotografije bile su deo profesionalnog angažmana, a njihova filmska atmosfera ne predstavlja dokaz da se prikazana priča dogodila i u stvarnom životu.

Ajrons je, međutim, umeo da se našali na račun svog prisnog ponašanja i načina na koji ga javnost tumači.

„Volim grljenje i ljubljenje“, govorio je, uz objašnjenje da je veoma taktilna osoba.

„Ja sam veoma taktilna osoba, ali to me dovodi u nevolju“, rekao je u jednoj izjavi koja se često navodi u tekstovima o njegovom privatnom životu.

Upravo takve rečenice dodatno su hranile sliku o glumcu kao šarmantnom muškarcu koji uživa u bliskosti i pažnji, ali i o čoveku čiji se postupci ponekad pogrešno tumače.

Dvorac Kilcoe, tišina i život daleko od holivudske vreve

Dok su tabloidi nagađali o njegovom privatnom životu, Ajrons je sve više vremena posvećivao svojim imanjima, prirodi i obnovi istorijskog dvorca Kilcoe u irskom Korku.

Dvorac, čija istorija seže u 15. vek, kupio je u zapuštenom stanju i godinama ga obnavljao. Taj projekat postao je jedan od njegovih najvećih privatnih poduhvata, a glumac je otvoreno govorio o tome koliko uživa u sređivanju starih prostora i nameštaja.

„Obožavam da sređujem stare prostore i stari nameštaj“, rekao je Ajrons, objašnjavajući da je tokom obnove dvorca bio spreman da se povuče iz glume i posveti radu na imanju.

Posebno mu prija mir, daleko od kamera, crvenih tepiha i sveta koji stalno traži novu senzaciju. Uživanje u prirodi, jahanju, jedrenju, vrtlarstvu i vožnji motocikla ostalo je važan deo njegovog života.

Ajrons je kritikovao i savremenu opsednutost društvenim mrežama i potrošačkim načinom života.

„Ljudi su danas izgubili osećaj za pripadnost prirodi, svi su poludeli za društvenim mrežama i niko više ne osluškuje kako pevaju ptice i šumi vetar. Sve nas je pojeo konzumerizam i malo ko vidi da pravi život prolazi mimo nas“, rekao je glumac.

Retko priznanje koje ima samo nekolicina glumaca

Prvu ulogu dobio je 1970. godine, a ubrzo su usledili angažmani u londonskim pozorištima. Tokom narednih godina igrao je u brojnim predstavama, a publika i kritika prepoznale su njegov talenat.

Put do uspeha, ipak, nije bio sasvim jednostavan. Kao mladi glumac prihvatao je različite poslove, od vođenja agencije za čišćenje stanova i poslovnih prostora do opremanja kupatila, dok je pokušavao da izgradi karijeru.

„Gledajući s vremenske distance, sve je nekako teklo brzo, glatko, gotovo bez prepreka“, rekao je jednom prilikom, ali je istovremeno priznao da je iza svega stajalo mnogo rada i učenja.

Ajrons je tokom karijere pokazao izuzetnu sposobnost da se transformiše u potpuno različite likove. Igrao je u istorijskim dramama, psihološkim trilerima, pozorišnim komadima i televizijskim serijama, a njegova interpretacija često je ostavljala snažan utisak na publiku.

Širu međunarodnu pažnju privukao je filmom „Žena francuskog poručnika“ iz 1981. godine, u kojem je igrao sa Meril Strip. Film je dobio značajna priznanja i dodatno učvrstio njegov status ozbiljnog glumca.

Usledile su zapažene uloge u ostvarenjima „Ukleti blizanci“, „Dani, prvak sveta“ i „Kobna veza“, ali je presudan trenutak stigao filmom „Preokret sudbine“ iz 1990. godine. Za ulogu Klusa fon Bilova, bogatog aristokrate optuženog za pokušaj ubistva supruge, Ajrons je osvojio Oskara za najboljeg glumca.

Posebno priznanje predstavlja činjenica da je osvojio i nagradu Toni za pozorišni rad, kao i Emi za televizijsku ulogu u seriji „Elizabeta I“, u kojoj je igrao uz Helen Miren. Time se pridružio malom krugu umetnika koji su osvojili takozvanu trostruku krunu glume.

(Stil)

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