MEGAN MARKL PROŠETALA LONDONOM I SVI GLEDAJU U NJENE FARMERKE: Posle blama sa džinovskim pantalonama priredila iznenađenje

Megan Markl se pojavila u javnosti nakon modnog peha sa džinovskim pantalonama, ovog puta birajući farmerke.

Megan Markl se posle peha sa džinovskim pantalonama - blam je bio velik koliko i taj odevni komad, pojavila u javnosti. Pogledi su bili usmereni na njen stajling koji su sada obeležile farmerke.

Vojvotkinja od Saseksa Megan Markl bila je nedavno u Londonu, gde je uživala na ručku sa svojim prijateljem. Susret se desio uoči njenog i Harijevog prvog zvaničnog pojavljivanja u javnosti. Vojvotkinja i vojvoda od Sasekksa boravili su pre nekoliko dana u Notingemu, što je njihovo prvo zajedničko javno istupanje otkako su se krajem avgusta vratili u Ujedinjeno Kraljevstvo.

Megan Markl koja se odlično snašla pred Britancima koji su ih dočekali u Notingemu, pojavila se pre nekoliko dana u britanskoj prestonici. Primećena je kako odlazi na ručak u restoran "The Park" u blizini Kensingtonske palate, gde su ona i princ Hari živeli nakon veridbe i na početku bračnog života.

Sa njom je bio Džordž Nortvud, frizer koji je kreirao njenu čuvenu podignutu frizuru za večernji deo njenog svadbenog slavlja, kada se u maju 2018. godine udala za princa Harija.

"Veče je bilo intimno, posvećeno porodici i prijateljima; bila je to prilika da Megan bude onakva kakva zaista jeste. U tom trenutku, njena 'neuredna punđa' već je postala pravi fenomen, pa smo želeli da osmislimo nešto podjednako opušteno i prirodno”, izjavio je ranije stilista za britansko izdanje časopisa Vogue, govoreći o tom izgledu.

Nortvud je takođe pratio Megan na nekoliko putovanja u inostranstvo dok je ona obavljala službene dužnosti kao zaposlena članica kraljevske porodice.

Supruga princa Harija koja je 2020. napustila tu vrstu dužnosti, zajedno sa svojim suprugom, priredila je ovaj put pozitivno modno izdanje. Srećom, nismo na njoj videli ponovo džinovske pantalone kakve je nedavno nosila u britanskoj prestonici.

Predstavila se u klasičnoj elegantnoj i šik odevnoj kombinaciji. Nosila je komade nekoliko britanskih brendova poput crnog sakoa marke Marks & Spencer i cipela sa potpisom Dženifer Čamandi. Ispod blejzera obukla je jednostavno crnu bluzu.

Farmerke modne marke Marks & Spencer koje se prodaju po ceni od 26 funti (51 dolar) odlično pristaju Megan Markl. U pitanju je model ravnog kroja, koji nikada ne izlazi iz mode, a i generalno je dobar izbor. Može se nositi uz elegantne odevne komade, kao i uz sportski stil.

Posle modnog izdanja u znaku oversajz odeće vojvotkinja je izabrala odevnu kombinaciju svedenih krojeva i bio je to dobar potez. I da, frizura joj je bila odlična.

(Blic Žena)

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