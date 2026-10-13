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STARINSKI RUČAK ZA PRSTE DA POLIŽEŠ: Svinjski vrat sa krompirom, rerna radi sav posao (RECEPT)

Meso koje se razdvaja viljuškom, krompir u saftu i hleb za umakanje je sve što vam je potrebno:

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Foto: Instagram Printskrin/jelenadoskovic
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Sastojci:


• 1,5 kg svinjskog vrata, isečenog na šnicle srednje debljine
• 4 glavice crnog luka
• 7–8 čenova belog luka
• svinjska mast ili ulje za podmazivanje
• 30 ml maslinovog ulja za marinadu + oko 10 ml preko mesa
• 2 pune kašike senfa
• 1,5 kašika slatke mlevene paprike
• so i biber po ukusu
• 1 kašičica začina za svinjsko meso
• 150 ml vode + 1 goveđa kocka za supu
• 7–8 krompira srednje veličine
• za krompir: malo maslinovog ulja, slatke paprike, soli i začina za krompir
• 2 pune kašike gustina + 40 ml vode

Priprema:


Pomešajte 30 ml maslinovog ulja, senf, papriku i začine, pa šnicle dobro obložite marinadom.

Podmažite pleh mašću ili uljem. Rasporedite crni luk isečen na rebarca i čenove belog luka, pa preko poređajte meso. Dodajte još oko 10 ml maslinovog ulja i nalijte vodom u kojoj ste rastvorili kocku za supu. Dobro pokrijte folijom i pecite u zagrejanoj rerni na 220°C sat i po.

Krompir oljuštite, isecite i kuvajte 10 minuta od trenutka kada voda provri. Ocedite, dodajte ulje i začine, pa promešajte.

Dodajte krompir mesu i pecite pod folijom još 30 minuta. Zatim skinite foliju, razmutite gustin u 40 ml hladne vode i umešajte ga u saft između mesa i krompira. Pecite nepokriveno još oko 20 minuta, da se sve lepo zapeče, a sos zgusne.

Prijatno!

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