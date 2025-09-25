OVO NIKOI NIJE OČEKIVAO: Jutjuberka naterala Brižit Makron da dokazuje javno na sudu da je ŽENA!

Prva dama Francuske, Brižit Makron, našla se u središtu bizarne teorije zavere – i sada je odlučna da je konačno razotkrije, pa i po cenu sopstvene intime.

Zajedno sa svojim suprugom, predsednikom Francuske Emanuelom Makronom, ona će američkom sudu predočiti „naučne i fotografske dokaze“ da je žena, kako bi se odbranila od višegodišnjih optužbi da je zapravo rođena kao muškarac.

Ova odluka dolazi nakon što je američka desničarska influenserka Kendes Ovens više puta javno ponovila ovu tvrdnju, nazivajući je „rezultatom detaljne istrage“ i izazivajući lavinu uvreda, podsmeha i onlajn maltretiranja.

Skandal vuče korene još iz 2021. godine, kada su francuske blogerke Amandin Rua i Nataša Rej objavile video na platformi YouTube u kojem su tvrdile da je Brižit Makron rođena kao muškarac po imenu Žan-Mišel. Snimak je brzo postao viralan, a tabloidi i društvene mreže počeli su da bruje o navodnim „dokazima“ koje su blogerke iznele.

Iako je francuski sud 2024. godine presudio u korist Makronovih i osudio blogerke za klevetu, presuda je ove godine poništena na apelacionom sudu zbog prava na slobodu izražavanja. Makronovi sada pokušavaju da dobiju taj spor na višem sudu u Francuskoj, paralelno sa postupkom koji su pokrenuli u Sjedinjene Američke Države.

Tužba protiv Kendes Ovens

U julu 2025. godine, Brižit i Emanuel Makron su u američkoj saveznoj državi Delaver podneli tužbu od 218 strana protiv Ovens, optužujući je da je vodila „kampanju globalnog poniženja“. Kako navode, ona je tvrdnje iz videa Rue i Rej prenela svojim milionskim pratiocima, ignorišući više upozorenja advokata da su u pitanju laži.

- Kampanja gospođe Ovens je bila očigledno osmišljena da nas uznemirava i povredi nas i naše porodice, i da privuče pažnju i slavu. Dali smo joj svaku priliku da se povuče, ali je odbila - naveli su Makronovi u zajedničkom saopštenju.

Advokat para, Tom Kler, otkrio je za podkast „Fame Under Fire“ britanskog servisa BBC da su spremni da idu do kraja. Prema njegovim rečima, u sudnici će biti predstavljeni i naučni dokazi i fotografije Brižit Makron iz trudnoće i porodičnog života, kako bi se nepobitno dokazalo da je žena i da su tvrdnje Ovens neistinite.

Kler je priznao da je sve to za Brižit Makron „neverovatno uznemirujuće“, ali da je spremna da žrtvuje deo svoje privatnosti kako bi jednom zauvek zaustavila laži.

- To je proces kome će ona morati da se podvrgne na veoma javan način, ali je spremna da učini sve što je potrebno da bi ispravila stvari - rekao je.

Ovaj korak je izazvao burne reakcije javnosti: jedni pozdravljaju odlučnost Makronovih da brane istinu, dok drugi ukazuju da je strašno što žena mora da pred sudom dokazuje svoj pol zbog internet glasina.

Kultura teorija zavere i mizoginija na internetu

Ovaj slučaj oslikava i širu pojavu: talas mizoginije i teorija zavere na društvenim mrežama, gde moćne žene često postaju mete podsmeha i pokušaja da im se oduzme kredibilitet.

Kendes Ovens, koja je poznata po provokativnim i desničarskim stavovima u okviru pokreta Turning Point USA, više puta je targetirala žene u javnom životu, nazivajući ih „simbolima dekadencije“. Sada bi, međutim, mogla da se suoči sa ozbiljnim posledicama zbog širenja kleveta.

Šta sledi i zašto je ovaj proces presedan

Slučaj Makron-Ovens mogao bi da postane presedan u zaštiti javnih ličnosti od onlajn dezinformacija i klevete, posebno u eri kada se lažne vesti šire brže nego ikad.

Ako sud u SAD presudi u korist Makronovih, to bi moglo otvoriti vrata i drugim žrtvama digitalnog maltretiranja da zahtevaju pravdu.

Brižit i Emanuel Makron poručuju da im cilj nije novac, već istina i mir za svoju porodicu.

- Iskreno se nadamo da će ova tužba zauvek okončati ovu kampanju klevete - naveli su u izjavi.

