NEVEROVATNA TEHNIKA ZA MRŠAVLJENJE BEZ DIJETE: Izgledaćete kao da imate svog trenera!

U svetu prepunom raznih dijeta i dodataka koji obećavaju brzo mršavljenje, jedan pristup izdvojio se kao iznenađujuće efikasan - i ne uključuje nikakve promene u ishrani.

Najnovija ideja za gubitak kilograma zasniva se na snazi gravitacije i na načinu na koji telo reaguje na dodatno opterećenje.

Naučnici proučavaju tzv. "teoriju gravitostata" (engl. gravitostat theory), prema kojoj kosti deluju kao unutrašnja vaga koja registruje težinu i podstiče telo da sagoreva više masnoća kada oseti dodatni teret.

Lekar i autor dr Brenan Špigel, direktor istraživanja zdravstvenih usluga u medicinskom centru Cedars-Sinai u Los Anđelesu, sproveo je osmonedeljni eksperiment noseći prsluk i tegove na gležnjevima teške ukupno oko 18 kilograma, bez ikakvih promena u ishrani ili vežbanju.

"Nošenjem tegova povećao sam gravitacionu silu na telo i prevario ga da pomisli da je teže. To je izazvalo biološki odgovor koji je smanjio apetit, podstakao metabolizam i promenio način na koji telo sprema masnoće. Kao da imate tajnog trenera za mršavljenje unutar svojih kostiju", objasnio je dr Špigel za Daily Mail.

Ova metoda pretvara svakodnevne aktivnosti poput hodanja u blage, ali efikasne vežbe

Rezultati su bili iznenađujući: dr Špigel smršao je oko dva kilograma, osetno poboljšao kondiciju srca i pluća te smanjio hroničnu bol u vratu. Objašnjava da dodatna težina tera mišiće da više rade i troše više energije, naročito pri pokretima protiv gravitacije, poput penjanja uz stepenice.

"Nakon osam nedelja bio sam snažniji, izdržljiviji i s manje bolova", istakao je. Ova metoda, poznata i kao "rucking" kada se izvodi s rancem, pretvara svakodnevne aktivnosti poput hodanja u blage, ali efikasne vežbe koje jačaju telo i izgaraju kalorije.

Ipak, lekari upozoravaju da prsluci s tegovima nisu bez rizika. Dodatni teret može opteretiti kičmu, kolena i zglobove te izazvati povrede ako je težina prevelika. Stručnjaci savetuju početak s vrlo laganim opterećenjem, oko pet posto telesne težine, i postepeno povećavanje uz pravilno držanje tela.

