ŠTA JE MIND DIJETA? Spaja dva načina ishrane i odlična je za sve koji žele da smršaju

Verovatno ste već čuli za plan ishrane koji se zove MIND dijeta, ali niste bili sigurni o čemu se tačno radi. Kreatori ovog režima poručuju – jedite glavom!

Da, osmišljena je kako bi poboljšala zdravstveno stanje uma i tela, smanjila rizik od gubitka funkcije mozga koje s godinama neminovno usporavaju, a naučnici veruju da je efikasna i u prevenciji Alchajmerove bolesti, bauka savremenog doba s kojim se trenutno suočava više od 35 miliona ljudi širom sveta.

Popularna MIND dijeta odlično se pokazala u skidanju viška kilograma, ali i smanjenju rizika od hipertenzije, bolesti srca, moždanog udara. Međutim, naučnici tvrde da bi mogla da igra važnu ulogu i u zaštiti od demencije, odnosno njenog najčešćeg oblika. Prema istraživanju sprovedenom 2015. godine, kada je i nastala, MIND dijeta smanjila je rizik od Alchajmerove bolesti kod 53 % osobe koje su se strogo držale pravila.

Ovaj režim ishrane predstavlja spoj dve najbolje i najefikasnije dijete u koje se nutricionisti zaklinju – mediteranske i DASH. Program je razvila Marta Moris, nutricionistički epidemiolog, u medicinskom centru Raš Univerziteta kroz studiju koju je finansirao Nacionalni institut za starenje. Osnovni cilj studije, piše Dijeta.net, bio je pronalaženje načina ishrane koji bi pomogao smanjenju rizika od Alchajmerove i drugih bolesti slične prirode.

Priča je jednostavna. Postoje namirnice koje treba uključiti u dnevni meni i postoje grupe koje bi bilo najpametnij izbegavati. One "dobre" su povrće, posebno zeleno lisnato (u velikim količinama), bobičasto voće (naročito borovnice), orašasti plodovi, mahunarke (pasulj, sočivo…), vino, integralne žitarice, riba, živinsko meso i maslinovo ulje.

Iz ishrane bi trebalo izbaciti sve ono što već godinama nosi etiketu škarta, a to su pohovana, brza i prerađena hrana, crveno meso, sirevi, puter i margarin, grickalice, slatkiši, sokovi i pića sa dodatkom šećera ili veštačkih zaslađivača. Ima logike.

Prema studiji iz 2012, borovnice, jagode i kupine sprečavaju kognitivno starenje kod žena i do dve i po godine, što znači da postoji veza između bobičastog voća i mentalnih procesa i funkcija. Slično tome, čini se da postoji i konekcija između lisnatog zelenog povrća – poput kelja, spanaća i zelja – i sporijeg kognitivnog pada povezanog sa starenjem.

Prema nekim istraživanjima, fascinantna MIND dijeta podmlađuje um za čak sedam godina, što je neverovatan podatak.

Ovaj kvalitetan režim uzeo je najbolje od mediteranske ishrane, koja se fokusira na konzumiranju što prirodnije hrane i ograničava nezdrave masnoće, kao i od DASH dijete (prehrambeni pristupi za zaustavljanje hipertenzije, u prevodu), koja pozitivno utiče na krvni pritisak i drži ga pod kontrolom povećavanjem unosa korisnih namirnica.

Pravila nalažu da se dnevno konzumiraju tri porcije jela od integralnih žitarica, sveža salata i različite vrste povrća, po jedna čaša vina, mahunarke. U toku nedelje bilo bi dobro da bar tri do četiri užine sadrže orašaste plodove, a najmanje dva puta sedmično preporučuju se živinsko meso i bobice. Riba - najmanje jednom nedeljno, zbog zdravih omega-3 kiselina, za koje već znate da između ostalog imaju blagotvoran utucaj i na zdravlje srca i mozga.

Ako namirnice sa lošeg spiska ne možete da izbacite, potrudite se da bar ograničite unos. Maslac je dozvoljen svakog dana, ali ne više od jedne kašike, crveno meso (govedina, teletina, svinjetina, jagnjetina) možete jesti četiri puta nedeljno, sir – dovoljna je jedna porcija nedeljno, a isto važi i za brzu hranu kao što su pomfrit, hamburger, pohovane grickalice i slično. Ne preterujte ni sa slatkišima.

Kao što je na početku navedeno, MIND dijeta smanjila je rizik od Alchajmerove bolesti za 53% kod onih koji su se strogo držali pravila. Učesnici koji su se oglušili na preporuke nisu imali koristi od ovog programa, što znači da - nema varanja!

(Blic Žena)