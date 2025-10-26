DOMAĆE PITICE SA MESOM: Brz i ukusan recept za nedeljno popodne (VIDEO)

Ukućani neće moći da odole ovom receptu

Potrebno je:

300 ml vruće vode

malo soli

500 g brašna

ulje

Za nadev:

1 glavica crnog luka

1 krompir

300 g mlevenog mesa

ulje za prženje

so, biber

1 jaje za fil

Priprema:

Sipati vruću vodu u činiju, dodati soli i brašna i zamesiti testo. Ostaviti pokriveno 5,6 min. Iseći na 3 dela, napraviti loptice, pa ih razviti u veće tanjire i ređati jednu na drugu dobro premazane uljem. Ostaviti da odstoje najmanje 30 minuta, a može i duže.

Sto premazati malo uljem, pa izvaditi prvi razvijen tanjirić od testa, staviti na sredinu i razvlačiti od sredine ka krajevima. Kad se tanko razvuku, iseći razvučeno testo na 4 dela. Na sredinu svake četvrtine staviti kašiku nadeva od mesa preklopiti stranice, pa uviti u frulice.

Ređati u podmazan pleh i peči na 200 stepeno C 30 min da lepo zarumene. Prijatno!