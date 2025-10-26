Oglas
bakina kuhinja

DOMAĆE PITICE SA MESOM: Brz i ukusan recept za nedeljno popodne (VIDEO)

Ukućani neće moći da odole ovom receptu

1761470678_12.jpg
Foto: Bakina kuhinja
Potrebno je:

  • 300 ml vruće vode
  • malo soli
  • 500 g brašna
  • ulje

Za nadev:

  • 1 glavica crnog luka
  • 1 krompir
  • 300 g mlevenog mesa 
  •  ulje za prženje
  • so, biber 
  • 1 jaje za fil

Priprema:

Sipati vruću vodu u činiju, dodati soli i brašna i zamesiti testo. Ostaviti pokriveno 5,6 min. Iseći na 3 dela, napraviti loptice, pa ih razviti u veće tanjire i ređati jednu na drugu dobro premazane uljem. Ostaviti da odstoje najmanje 30 minuta, a može i duže.

Sto premazati malo uljem, pa izvaditi prvi razvijen tanjirić od testa, staviti na sredinu i razvlačiti od sredine ka krajevima. Kad se tanko razvuku, iseći razvučeno testo na 4 dela. Na sredinu svake četvrtine staviti kašiku nadeva od mesa preklopiti stranice, pa uviti u frulice. 

Ređati u podmazan pleh i peči na 200 stepeno C 30 min da lepo zarumene. Prijatno!

