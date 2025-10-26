DOMAĆE PITICE SA MESOM: Brz i ukusan recept za nedeljno popodne (VIDEO)

Ukućani neće moći da odole ovom receptu
Oglas
Potrebno je:
- 300 ml vruće vode
- malo soli
- 500 g brašna
- ulje
Za nadev:
- 1 glavica crnog luka
- 1 krompir
- 300 g mlevenog mesa
- ulje za prženje
- so, biber
- 1 jaje za fil
Priprema:
Sipati vruću vodu u činiju, dodati soli i brašna i zamesiti testo. Ostaviti pokriveno 5,6 min. Iseći na 3 dela, napraviti loptice, pa ih razviti u veće tanjire i ređati jednu na drugu dobro premazane uljem. Ostaviti da odstoje najmanje 30 minuta, a može i duže.
Sto premazati malo uljem, pa izvaditi prvi razvijen tanjirić od testa, staviti na sredinu i razvlačiti od sredine ka krajevima. Kad se tanko razvuku, iseći razvučeno testo na 4 dela. Na sredinu svake četvrtine staviti kašiku nadeva od mesa preklopiti stranice, pa uviti u frulice.
Ređati u podmazan pleh i peči na 200 stepeno C 30 min da lepo zarumene. Prijatno!
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas