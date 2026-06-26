GRČKI SPECIJALITET KOJI MORATE DA PROBATE, A PRAVI SE ZA ČAS: Najukusniji način da poslužite fetu ovog leta! (RECEPT)

Postoje recepti koji dokazuju da je za vrhunski zalogaj potrebno tek nekoliko pažljivo odabranih sastojaka.

Upravo takva je feta sa susamom i medom, tradicionalno grčko predjelo koje spaja slano, slatko i hrskavo u savršenom odnosu. Spolja zlatna i neodoljivo hrskava zahvaljujući bogatom omotaču od susama, a iznutra mekana i kremasta, ova feta je idealan izbor kada želite da goste iznenadite nečim jednostavnim, a efektnim. Poslužena topla, uz nekoliko kašika meda, lako postaje zvezda svakog stola.

Sastojci

200 g feta sira (1 blok)

50 g brašna

1 srednje jaje

50 g susama

100 ml biljnog ulja za prženje

2-3 kašike gustog meda

Priprema

Pripremite tri posude za pohovanje. U prvu sipajte brašno, u drugoj umutite jaje dok ne postane blago penasto, a u treću sipajte susam. Feta sir pažljivo osušite papirnim ubrusom kako bi se slojevi pohovanja bolje zalepili.

Blok fete najpre uvaljajte u brašno i lagano otresite višak. Potom ga umočite u umućeno jaje tako da bude potpuno prekriveno. Zatim ga ponovo vratite u brašno, pa opet u jaje. Ovaj dvostruki sloj pomoći će da korica ostane kompaktna tokom prženja.

Nakon toga fetu obilno uvaljajte u susam. Lagano pritisnite rukama kako bi se semenke što bolje zalepile za površinu sira i formirale ravnomeran omotač sa svih strana.

U tiganju zagrejte ulje na srednje jakoj temperaturi. Kada se ulje dovoljno zagreje, pažljivo spustite fetu u tiganj. Pržite je oko dva minuta sa jedne strane, a zatim isto toliko sa druge, dok ne dobije duboku zlatnu boju. Na kraju je kratko propržite i sa bočnih strana, po dvadesetak sekundi sa svake strane. Ukupno vreme prženja ne bi trebalo da prelazi pet minuta kako bi sir ostao mekan i kremast.

Prženu fetu prebacite na tanjir obložen papirnim ubrusom kako bi upio višak ulja. Dok je još topla, prelijte je medom i odmah poslužite.

Ovo jednostavno grčko predjelo najbolje je jesti odmah nakon pripreme, dok je korica još hrskava, a unutrašnjost nežno kremasta. Kombinacija slanog feta sira, aromatičnog susama i slatkog meda pravi je dokaz da najjednostavniji recepti često ostavljaju najjači utisak.

(Journal)

BONUS VIDEO: