RECEPT ZA PITU SA JABUKAMA I ORASIMA: Jednostavna priprema i za početnike u kuhinji (VIDEO)

Ukoliko volie slatke pite, ova treba da se nađe na vašem meniju

Potrebno je:

tanje gotove kore

3 jabuke

cimeta

100 g seckanih oraha

1 vamilin šećer

šećer po želji

ulje

Priprema:

Jabuke izrendati, dodati cimet, šećer po želji, seckane orahe, vanilin šećer i sve dobro izjednačiti.

Koru raširiti, pa pouljiti, dodati drugu koru i nju poljiti i dodati malo rendanih jabuka.

Saviti za trećinu uz duž, pa razvući po presavijenoj strani punu kašiku jabuka i ponovo preklopiti i premazati uljem i uviti u rolnicu.

Ređati u podmazan pleh i peći na 200 stepeni C 40 minuta. Po želji posuti šećerom u prahu.



