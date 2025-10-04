RECEPT ZA PITU SA JABUKAMA I ORASIMA: Jednostavna priprema i za početnike u kuhinji (VIDEO)

Ukoliko volie slatke pite, ova treba da se nađe na vašem meniju
Potrebno je:
- tanje gotove kore
- 3 jabuke
- cimeta
- 100 g seckanih oraha
- 1 vamilin šećer
- šećer po želji
- ulje
Priprema:
Jabuke izrendati, dodati cimet, šećer po želji, seckane orahe, vanilin šećer i sve dobro izjednačiti.
Koru raširiti, pa pouljiti, dodati drugu koru i nju poljiti i dodati malo rendanih jabuka.
Saviti za trećinu uz duž, pa razvući po presavijenoj strani punu kašiku jabuka i ponovo preklopiti i premazati uljem i uviti u rolnicu.
Ređati u podmazan pleh i peći na 200 stepeni C 40 minuta. Po želji posuti šećerom u prahu.
