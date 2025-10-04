Oglas
bakina kuhinja

RECEPT ZA PITU SA JABUKAMA I ORASIMA: Jednostavna priprema i za početnike u kuhinji (VIDEO)

Ukoliko volie slatke pite, ova treba da se nađe na vašem meniju

1759560717_455555555555.jpg
Foto: Bakina kuhinja
Potrebno je:

  • tanje gotove kore
  • 3 jabuke
  • cimeta
  • 100 g seckanih oraha
  •  1 vamilin šećer
  • šećer po želji
  • ulje

Priprema:

Jabuke izrendati, dodati cimet, šećer po želji, seckane orahe, vanilin šećer i sve dobro izjednačiti. 

Koru raširiti, pa pouljiti, dodati drugu koru i nju poljiti i dodati malo rendanih jabuka. 

Saviti za trećinu uz duž, pa razvući  po presavijenoj strani punu kašiku jabuka i ponovo preklopiti i premazati uljem i uviti u rolnicu. 

Ređati u podmazan pleh i peći na 200 stepeni C 40 minuta. Po želji posuti šećerom u prahu. 


