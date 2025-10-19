Oglas
RECEPT ZA PODVARAK SA SUVIM REBRIMA I SVINJSKIM KRMENADLAMA: Tajna je u dobroj pripremi i strpljenju (VIDEO)

Ovo nije klasičan recept, ovo je gozba!

Foto: Privatna arhiva
Iz bakine kuhinje nam stiže recept za podvarak sa suvim rebrima i svinjskim krmenadlama. Tajna je u dobroj pripremi i strpljenju. Kombinacija kiselog kupusa, suvih rebara i sočnih krmenadli od vrata stvara ukus koji se ne zaboravlja. 

Toliko je dobro da će vam se kuća ispuniti mirisom tradicije i topline! Pogledajte ceo video i naučite kako se sprema podvarak sa mesom koji će postati vaš omiljeni recept.

Podvarak - sastojci:

Kiseli kupus, 

mast,

 praziluk,

beli luk, 

suva rebra, 

svinjske krmenadle od vrata,

 aleva paprika,

 lovorov list, 

biber, malo vode.

Podvarak - priprema:

Na masti ispržite seckani praziluk dok dobro ne omekša, a zatim dodajte seckani beli luk. U to dodajte dobro opran i iseckan kiseli kupus i suva rebra, pa sve dinstajte oko pola sata. Jelo začinite mlevenim biberom i dodajte lovorov list. 

Krmenadle premažite solju i mašću. U kupus dodajte alevu papriku i granule belog luka i sve dobro izjednačite, dodajući po potrebi malo vode.

Preko kupusa stavite krmenadle i pokriveno pecite u rerni na 220∘C sat vremena, a zatim otkriti i peći još 30 minuta da se lepo zapeče. Prijatno!

 

 

 

