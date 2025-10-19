RECEPT ZA PODVARAK SA SUVIM REBRIMA I SVINJSKIM KRMENADLAMA: Tajna je u dobroj pripremi i strpljenju (VIDEO)

Ovo nije klasičan recept, ovo je gozba!
Iz bakine kuhinje nam stiže recept za podvarak sa suvim rebrima i svinjskim krmenadlama. Tajna je u dobroj pripremi i strpljenju. Kombinacija kiselog kupusa, suvih rebara i sočnih krmenadli od vrata stvara ukus koji se ne zaboravlja.
Toliko je dobro da će vam se kuća ispuniti mirisom tradicije i topline! Pogledajte ceo video i naučite kako se sprema podvarak sa mesom koji će postati vaš omiljeni recept.
Podvarak - sastojci:
Kiseli kupus,
mast,
praziluk,
beli luk,
suva rebra,
svinjske krmenadle od vrata,
aleva paprika,
lovorov list,
biber, malo vode.
Podvarak - priprema:
Na masti ispržite seckani praziluk dok dobro ne omekša, a zatim dodajte seckani beli luk. U to dodajte dobro opran i iseckan kiseli kupus i suva rebra, pa sve dinstajte oko pola sata. Jelo začinite mlevenim biberom i dodajte lovorov list.
Krmenadle premažite solju i mašću. U kupus dodajte alevu papriku i granule belog luka i sve dobro izjednačite, dodajući po potrebi malo vode.
Preko kupusa stavite krmenadle i pokriveno pecite u rerni na 220∘C sat vremena, a zatim otkriti i peći još 30 minuta da se lepo zapeče. Prijatno!
