OVAKO SU NAŠE BAKE PRAVILE NAJMEKŠE PALAČINKE: Jedan sastojak bio je obavezan, a danas ga mnogi zaboravljaju

Otkrijte 50 godina star recept za palačinke mekane kao pamuk.

Nekada su bake pravile palačinke bez mnogo komplikovanja, od nekoliko osnovnih sastojaka koje je gotovo svaka kuća imala u kuhinji. Ipak, postojala je mala tajna zbog koje su bile mekane, nežne i elastične, čak i kada se ohlade. Jedan od sastojaka koji se često dodavao bilo je ulje ili malo otopljene masti, dok su neke domaćice koristile i kiselu vodu kako bi testo bilo laganije i vazdušastije.

Ovaj starinski recept podseća na palačinke kakve su se pravile pre pola veka – tanke, mekane i dovoljno savitljive da se lako filuju džemom, kremom ili orasima.

Sastojci

2 jaja

250 g glatkog brašna

300 ml mleka

250 ml kisele vode

2 kašike ulja

1 kašika šećera, po želji

prstohvat soli

malo ulja za podmazivanje tiganja

Tajna mekoće: kisela voda i malo ulja pomažu da palačinke budu nežnije i elastičnije. Važno je i da testo odstoji pre pečenja.

Priprema

1. Umutite jaja. U dubljoj posudi razbijte jaja, dodajte so i šećer, pa mutite žicom dok se sastojci ne sjedine.

2. Dodajte mleko i brašno. Sipajte mleko, a zatim postepeno dodajte brašno uz neprestano mešanje kako biste dobili glatku smesu bez grudvica.

3. Sipajte kiselu vodu i ulje. Dodajte kiselu vodu i dve kašike ulja, pa sve dobro promešajte. Testo treba da bude retko i glatko, tako da se lako razliva po tiganju.

4. Ostavite testo da odmori. Pokrijte posudu i ostavite smesu da stoji oko 15–20 minuta. Ovaj korak pomaže da brašno upije tečnost, a palačinke budu ujednačene i savitljive.

5. Ispecite palačinke. Zagrejte tiganj i premažite ga tankim slojem ulja. Sipajte kutlaču testa, brzo okrenite tiganj da se smesa ravnomerno rasporedi i pecite dok ivice ne počnu da se odvajaju. Zatim okrenite palačinku i kratko pecite drugu stranu.

6. Sačuvajte mekoću. Gotove palačinke slažite jednu preko druge na tanjir i pokrijte ih čistom kuhinjskom krpom ili drugim tanjirom. Tako će zadržati vlagu i ostati mekane.

Još jedan bakin trik

Ako želite da palačinke budu mekane i kada se ohlade, nemojte ih prepeći niti dodavati previše brašna. Testo treba da bude dovoljno retko da se lako razliva, a palačinke pecite kratko, na dobro zagrejanom tiganju.

Za još nežniju teksturu, neke domaćice su koristile i kašiku kisele pavlake ili jogurta u testu. To nije obavezan sastojak, ali može doprineti mekoći i punoći ukusa.

Najlepše su dok su još tople, premazane domaćim džemom od kajsija, šljiva ili šipka – baš onako kako su se nekada služile za doručak ili večeru.

(Stil)

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