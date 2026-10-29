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OVAKO SU NAŠE BAKE PRAVILE NAJMEKŠE PALAČINKE: Jedan sastojak bio je obavezan, a danas ga mnogi zaboravljaju

Otkrijte 50 godina star recept za palačinke mekane kao pamuk.

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Foto: Deposit/Tagwaran
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Nekada su bake pravile palačinke bez mnogo komplikovanja, od nekoliko osnovnih sastojaka koje je gotovo svaka kuća imala u kuhinji. Ipak, postojala je mala tajna zbog koje su bile mekane, nežne i elastične, čak i kada se ohlade. Jedan od sastojaka koji se često dodavao bilo je ulje ili malo otopljene masti, dok su neke domaćice koristile i kiselu vodu kako bi testo bilo laganije i vazdušastije.

Ovaj starinski recept podseća na palačinke kakve su se pravile pre pola veka – tanke, mekane i dovoljno savitljive da se lako filuju džemom, kremom ili orasima.

Sastojci

  • 2 jaja
  • 250 g glatkog brašna
  • 300 ml mleka
  • 250 ml kisele vode
  • 2 kašike ulja
  • 1 kašika šećera, po želji
  •  prstohvat soli
  • malo ulja za podmazivanje tiganja

Tajna mekoće: kisela voda i malo ulja pomažu da palačinke budu nežnije i elastičnije. Važno je i da testo odstoji pre pečenja.

Priprema

1. Umutite jaja. U dubljoj posudi razbijte jaja, dodajte so i šećer, pa mutite žicom dok se sastojci ne sjedine.

2. Dodajte mleko i brašno. Sipajte mleko, a zatim postepeno dodajte brašno uz neprestano mešanje kako biste dobili glatku smesu bez grudvica.

3. Sipajte kiselu vodu i ulje. Dodajte kiselu vodu i dve kašike ulja, pa sve dobro promešajte. Testo treba da bude retko i glatko, tako da se lako razliva po tiganju.

4. Ostavite testo da odmori. Pokrijte posudu i ostavite smesu da stoji oko 15–20 minuta. Ovaj korak pomaže da brašno upije tečnost, a palačinke budu ujednačene i savitljive.

5. Ispecite palačinke. Zagrejte tiganj i premažite ga tankim slojem ulja. Sipajte kutlaču testa, brzo okrenite tiganj da se smesa ravnomerno rasporedi i pecite dok ivice ne počnu da se odvajaju. Zatim okrenite palačinku i kratko pecite drugu stranu.

6. Sačuvajte mekoću. Gotove palačinke slažite jednu preko druge na tanjir i pokrijte ih čistom kuhinjskom krpom ili drugim tanjirom. Tako će zadržati vlagu i ostati mekane.

Još jedan bakin trik

Ako želite da palačinke budu mekane i kada se ohlade, nemojte ih prepeći niti dodavati previše brašna. Testo treba da bude dovoljno retko da se lako razliva, a palačinke pecite kratko, na dobro zagrejanom tiganju.

Za još nežniju teksturu, neke domaćice su koristile i kašiku kisele pavlake ili jogurta u testu. To nije obavezan sastojak, ali može doprineti mekoći i punoći ukusa.

Najlepše su dok su još tople, premazane domaćim džemom od kajsija, šljiva ili šipka – baš onako kako su se nekada služile za doručak ili večeru.

(Stil)

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