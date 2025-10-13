4 BOJE KUHINJA ZA 2026. GODINU: Zaboravite na minimalizam, ove nijanse se vraćaju

Kako će izgledati trendovi uređenja kuhinja za narednu, 2026. godinu

Nakon decenije toskanskog bogatstva, trendovi u kuhinjama su se pomerili ka potpuno belom minimalizmu, a sada ka kombinaciji zemljanih nijansi i smelih boja.

Dizajneri enterijera kažu da će boje za 2026. godinu, kada je reč o kuhinji, ipak biti malo raznovrsnije od pukog minimalizma belih nijansi.

Koje će se to boje naći na kuhinjskim ormarićima u narednoj godini?

Zemljane, neutralne boje

Dizajneri smatraju da će 2026. godina će biti u znaku zemljanih neutralnih boja u kuhinji. Prigušena zelena i nijanse braon su bezvremenski tonovi koji će sigurno godinama biti deo klasičnog uređenja domova. Ove nijanse se lako stilizuju i sa prirodnim materijalima i sa modernim završnim obradama. To je savršen balans klasičnog i svežeg.

Kremasto belo

Potpuno bele kuhinje su poslednjih godina bile na meti kritika, ali dizajnerka Erin Haket za The Spruce kaže da postoji izuzetak i da su kremastije bele nijanse su u porastu.

- Verujem da će 2026. godine klijenti nastaviti da se okreću toplijim, kremastijim tonovima, kao i zasićenijim bojama. Uz ovu promenu, vidim sve veću prihvatljivost elemenata prirodnog drveta u kuhinjama.

To je svestrana i nežnija nijansa koja izgleda i svetlo i prijatno, posebno u kuhinji.

Burgundi

Ako želite smeliji izgled duboke crvene i bordo boje ponovo su porastu popularnosti u kuhinjama. Ukoliko se odlučite za ovu nijansu tebalo bi da obratite pažnju na organizaciju ostatka enterijera.

- Moj savet je da unesete kontrast sa završnim obradama boja, akcentima prirodnog drveta i slojevitim osvetljenjem kako bi ove boje zablistale i ublažite je kremastijim akcentima.

Meke, žute boje putera

- Nežna, puter žuta boja deluje veselo i sveže, a da nije previše bučna. Moj savet je da okolne završne obrade budu tihe.

Razmislite o uparivanju ove popularne nijanse sa toplim belim, prirodnim kamenom ili mekim drvenim tonovima kako biste uravnotežili žutu, piše The Spruce.

