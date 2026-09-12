5 GODINA RADILA KAO NJIHOVA DADILJA: Otkrila kakva su zaista deca Kejt i Vilijama

Kad god bi se pojavili u javnosti, bilo je očigledno koliko se princ Džordž, princeza Šarlot i princ Luj razlikuju.

Karolin Redgrejv je pet godina radila kao kraljevska dadilja i provodila svaki dan sa decom Kejt Midlton i princa Vilijama. U intervjuu za “The Sun”, Redgrejvova je objasnila koliko je noć bila važna u kraljevskom domaćinstvu: "Upoznate ih u tim mirnim večernjim satima… Tada su najopušteniji. " Nastavila je: "I tada takođe vidite koliko su zaista pristojni i razigrani.”

Topla kupka, tiha igra, mleko pa u krevet

Karolin je takođe govorila o važnim rutinama koje su pomogle princezi Šarlot, princu Džordžu i princu Luju Arturu Čarlsu.

”Uvek smo se držali poznate strukture - topla kupka, tiha igra, priča, a zatim krevet. Rutina je bila ista, bez obzira na to šta se dešavalo tokom dana.”

Što se tiče nege dece, dadilja je ih je opisala kao "stvarno jednostavne, vrlo prirodne". Objasnila je: "Bez hemikalija. Samo topla voda, meka krpa i preparati na biljnoj bazi. "

Dadilja se takođe prisetila koliko su se deca Kejt i Vilijama razlikovala jedno od drugog kao mala. Svake večeri, Džordž je navodno uživao u igri sa kockicama, dok je njegova sestra Šarlot obično čitala knjigu, a Luj je voleo da se igra sa plišanim igračkama.

"Nisu provodili vreme na ekranima u večernjim satima", rekla je i naglasila da bi se kraljevskoj deci dalo toplo mleko pre spavanja, sa ponekom zdravom grickalicom, uključujući banane i pirinčane kolače.

(BlicŽena)

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