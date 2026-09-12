SLAVNA KLIZAČICA TRPELA FIZIČKO, PSIHIČKO I SE*SUALNO NASILJE: Uspela da se probije do vrha, a onda joj je jedan skandal promenio život

Odrasla je u siromaštvu, kao dete doživela se*sualno, fizičko i psihičko nasilje od najbližih, a kad je uspela u svojoj najvećoj ljubavi – nije dobila podršku kao njene konkurentkinje.

Tonja Harding bila je jedna od najtalentovanijih američkih klizačica svoje generacije, ali je njenu karijeru zauvek zasenio skandal o kom je snimljen i vlro uspešan film.

Iako je na ledu bila poznata po snazi, brzini i izuzetnoj tehničkoj sposobnosti, van njega nikada nije odgovarala idealizovanoj slici sportistkinje koju je američko umetničko klizanje pokušavalo da predstavi, a sve je eskaliralo zbog jednog ljutog rivaliteta...

Talentovana, ali nikad popularna

Devedesetih godina prošlog veka umetničkim klizanjem u SAD je dominirala Nensi Kerigan, koja je bila miljenica publike i saveza. Nasuprot njoj je bila Tonja Harding, temperamentna, direktna i mnogo manje zainteresovana da se ponaša onako kako se očekivalo od klizačica.

Za njih su se vezivali elegancija, osmeh i besprekoran izgled, a Tonja se nije uklapala u taj kalup. Uprkos tome što je trenirala i po osam sati dnevno, njen karakter je često bio predmet kritika, a sudije joj, prema brojnim ocenama, nisu bile naklonjene.

Ipak, Tonja Harding je bila vrlo talentovana i to niko nije mogao da joj ospori. Postala je 1991. prva Amerikanka koja je na nekom takmičenju uspešno izvela trostruki aksel, izuzetno zahtevan skok koji je do tada bio gotovo nezamisliv u ženskom klizanju. Na državnom prvenstvu je tada osvojila zlato, dok je obožavana Nensi Kerigan bila druga.

Težak privatni život

Tonja je rođena u Portlandu, u Oregonu, a sa ocem je od malih nogu išla u lov, na automobilističke trke, učila automehaniku... Za sve to vreme je, od treće godine, klizala, a njena majka, koja je radila kao konobarica, štedela je svaki peni i ručno joj ukrašavala kostime kako bi Tonja izgledala najlepše moguće na takmičenjima.

– Nikad se nisam izvinjavala jer sam odrasla siromašna i kao seljanka... što ja jesam – istakla je svojevremeno.

Međutim, kasnije je klizačica otkrila mračnu stranu svog detinjstva. Kako je ispričala, majka ju je psihički i fizički zlostavljala, a to je bio uobičajena dinamika u njihovom domu.

U svojoj autorizovanoj biografiji iz 2008. godine The Tonya Tapes koju je Lajnda D. Prus napisala na osnovu snimljenih intervjua s Tonjom, navela je da ju je 1991. silovao jedan poznanik, kao i da ju je polubrat Kris Dejvison u detinjstvu u više navrata seksualno zlostavljao.

Istina je da je Tonja 1986. godine pozvala policiju nakon što ju je Dejvison se*sualno uznemiravao i zastrašivao, a on je tada uhapšen i kratko je boravio u zatvoru. Prema njenim rečima, roditelji su negirali sve za šta ga je optuživala i savetovali joj da ne podnosi krivičnu prijavu protiv polubrata i svog zlostavljača. Dejvison je 1988. godine poginuo u saobraćajnoj nesreći.

U jednom intervjuu devedesetih Tonja je izjavila da je Dejvison jedina osoba u njenom životu kojoj nije mogla da oprosti i "jedina osoba koju je ikada mrzela".

Sa 18 godina je upoznala Džefa Gilulija, a njen prvi dečko je samo godinu dana kasnije postao njen muž. Ispostavilo se, međutim, da brak neće biti srećan, pa su se Džef i Tonja često svađali, a sve bi eskaliralo njegovim nasilnim napadima, posle čega je Tonja krila povrede i ćutala.

– Iako me je tukao, voleo me je. Mislim, mama me je volela, a tukla me je. To je onaj stereotip: nisam znala za bolje – rekla je jednom prilikom.

Navodno ju je muž jednom prilikom napao i pištoljem, a Tonja je više puta pokušavala da mu se odredi zabrana prilaska. Uprkos tome, oni su se stalno vraćali jedno drugom, a njen privatni život sve više je uticao i na profesionalnu karijeru.

Nakon što je osvojila četvrto mesto na Olimpijskim igrama, Tonja je ušla u vrlo težak period. Otpustila je svog trenera, počela da pije i puši, dobila na težini i sve više se udaljavala od forme u kakvoj je bila dok je bila jedna od najvećih nada američkog klizanja. U jednom trenutku odustala je od takmičenja i radila kao konobarica u restoranu brze hrane.

Ipak, njena nekadašnja trenerka Dajana Rolinson joj je pružila novu priliku i pomogla joj da se pripremi za Olimpijske igre u Lilehameru 1994. godine. Tonja je shvatila da joj je to možda i poslednja šansa da ponovo dokaže da pripada vrhu i nameračila se da uspe.

Napad na Nensi Kerigan

Tada se dogodio incident koji je zauvek promenio život Tonje Harding.

Posle jednog treninga 6. januara 1994. godine, Nensi Kerigan je napao nepoznati muškarac, tako što ju je udario palicom po kolenu. Snimak uplakane klizačice, koja je nakon napada ponavljala: "Zašto ja?", obišao je svet.

Koleno joj, srećom, nije slomljeno, ali je sprovedena istraga, koja je ubrzo povezala Tonjinog bivšeg supruga Džefa Gilulija i jednog njegovog prijatelja s planom da se Nensi Kerigan zastraši. Prema navodima iz istrage, prvobitna ideja je bila da joj šalju preteća pisma kako bi odustala od kvalifikacija, ali je nekako došlo do toga da fizički napadnu klizačicu.

Tonja je ipak otputovala na Olimpijske igre u Lilehameru, ali je nastupila pod ogromnim pritiskom. Osvojila je osmo mesto, dok je njena rivalka Nensi Kerigan došla do srebrne medalje. Po povratku u SAD su je čekale posledice: izjasnila se krivom za zaveru da ometa krivično gonjenje, novčano je kažnjena, dobila je društveno-koristan rad i doživotnu zabranu bavljenja umetničkim klizanjem.

Kad su je, u NBC specijalu "Nensi i Tonja" pitali zašto nije prijavila Džefa i njegovu bandu, rekla je kratko:

– Bukvalno sam znala da bi Džeg pokušao da me ubije.

Život Tonje Harding posle skandala

Iznenada se klizačica ponovo našla na raskrsnici i morala da pronađe pravi put. Menjala je poslove, a jedno vreme se čak profesionalno bavila boksom (kad su je najavljivali kao "lošu devojku Amerike"), a stalno ju je pratila senka te 1994. godine.

NJena priča ponovo je privukla ogromnu pažnju 2017. godine, kada je snimljen film "Ja, Tonja", u kojem ju je igrala Margo Robi.

On je ponovo otvorio pitanje koje godinama prati Tonju Harding: koliko je ona zaista znala o planu protiv Nensi Kerigan. Neki veruju da ona nije znala ništa, drugi da je sve osmislila, a ima i onih koji smatraju da je njena uloga u incidentu bila mala. NJu, u svakom slučaju, ne zanima šta ko misli.

– LJudi će verovati u ono u šta žele da veruju. Kao što sam ranije pomenula, baš me briga – rekla je o svemu jednom prilikom.

Danas ona živi tiho i povučeno u Vašingtonu sa suprugom Džozefom Prajsom, s kojim je u braku od 2010. godine. Par ima sina Gordona, koji ima 15 godina.

(Glossy)

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