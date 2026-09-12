"NIJE PROMENILA POL...": Prva izjava Goce Tržan nakon što je njena ćerka odlučila da neće da nosi očevo prezime

Goca Tržan otkriva kako je njena ćerka Lena odlučila da promeni prezime i više ne nosi očevo, čime je njihov odnos okončan.

Goca Tržan je nastupila sa članovima grupe Tap 011, a pred sam početak je progovorila prvi put o odluci njene ćerke Lene da promeni prezime i uzme njeno.

Lena je time potvrdila da više ne želi da nosi očevo prezime i da je njihov odnos definitivno gotov.

Goca je sinoć nastupila u Beogradu, a mediji su je pitali za Leninu odluku.

- Promenila prezime, tačka kom, nije promenila pol i adresu - rekla je kratko Goca.

Lena je sinoć uživala iz prvih redova, provodeći se uz Gocine pesme, a upitali smo je da nam otkrije i koja je omiljena pesma njenoj naslednici.

- Ima ih više, ali ona kao i svi klinci voli "Gaće", "Bundu", "Televizor"...

Ivana povredila odluka ćerke

Marinović ističe da je on njen jedini biološki otac i da se to neće promeniti kada ona bude uzela prezime Tržan.

- Pa, jako me je povredilo. S obzirom na to da je to negde stara informacija od prošlog vremena, ali ja sam se tek sada susreo sa njom. Dao sam par nekih intervjua koji su, onako, bili propraćeni... Mislim, ja verujem da postoje ljudi koji to podržavaju, kada je ona pitanje. Isto tako postoje ljudi koji mene podržavaju i negde se zgražavaju tom činjenicom. Moje je samo da kažem da sam ja njen otac, jedan jedini biološki, da, koliko god bude promenila prezime, ona je i dalje moja ćerka. A sve ostalo je negde stvar o kojoj ne želim da pričam. Mislim da to nije potrebno - rekao je Ivan za "Pink.rs".

(Telegraf)

BONUS VIDEO: