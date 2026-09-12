Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

"NIJE PROMENILA POL...": Prva izjava Goce Tržan nakon što je njena ćerka odlučila da neće da nosi očevo prezime

Goca Tržan otkriva kako je njena ćerka Lena odlučila da promeni prezime i više ne nosi očevo, čime je njihov odnos okončan.

1789202753_1786604630_151944_goca-i-lena_f.jpg
Foto: ATA images/F. S., Instagram printscreen/lenamarinkovic
Oglas

Goca Tržan je nastupila sa članovima grupe Tap 011, a pred sam početak je progovorila prvi put o odluci njene ćerke Lene da promeni prezime i uzme njeno.

Lena je time potvrdila da više ne želi da nosi očevo prezime i da je njihov odnos definitivno gotov.

Goca je sinoć nastupila u Beogradu, a mediji su je pitali za Leninu odluku.

- Promenila prezime, tačka kom, nije promenila pol i adresu - rekla je kratko Goca.

Lena je sinoć uživala iz prvih redova, provodeći se uz Gocine pesme, a upitali smo je da nam otkrije i koja je omiljena pesma njenoj naslednici.

- Ima ih više, ali ona kao i svi klinci voli "Gaće", "Bundu", "Televizor"...

Ivana povredila odluka ćerke

Marinović ističe da je on njen jedini biološki otac i da se to neće promeniti kada ona bude uzela prezime Tržan.

- Pa, jako me je povredilo. S obzirom na to da je to negde stara informacija od prošlog vremena, ali ja sam se tek sada susreo sa njom. Dao sam par nekih intervjua koji su, onako, bili propraćeni... Mislim, ja verujem da postoje ljudi koji to podržavaju, kada je ona pitanje. Isto tako postoje ljudi koji mene podržavaju i negde se zgražavaju tom činjenicom. Moje je samo da kažem da sam ja njen otac, jedan jedini biološki, da, koliko god bude promenila prezime, ona je i dalje moja ćerka. A sve ostalo je negde stvar o kojoj ne želim da pričam. Mislim da to nije potrebno - rekao je Ivan za "Pink.rs".

(Telegraf)

BONUS VIDEO:

 

 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas