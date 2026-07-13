OTKRILI SMO SVE TAJNE ISHRANE STOGODIŠNJAKA! Ove namirnice konzumiraju svakog dana za dugovečnost

Doživeti stotu – ova hrana za dugovečnost i namirnice koje, navodno, stogodišnjaci konzumiraju svakog dana tajna je upravo za to.

Zahvaljujući dokumentarnom filmu na Netflixu, pod nazivom Live to 100: Secrets of the Blue Zones, saznali smo koje to namirnice stogodišnjaci konzumiraju svakodnevno, a za optimalno zdravlje.

Napuniti 100 godina nije mala stvar – i ukoliko iole sebi možemo da pomognemo na putu do te cifre, možda je pravo vreme za reevaluaciju svojih navika. U nastavku teksta, saznajte koje namirnice treba da konzumirate svakoga dana, kako biste bili zdravi, srećni – i dugovečni.

Hrana za dugovečnost

Mahunarke

Bilo da govorimo o leblebijama, pasulju, grašku ili sočivu – mahunarke su veoma važne za zdravlje. Brojni stogodišnjaci favorizuju upravo njih kada je o zdravlju reč. Ove namirnice bogate su vlaknima, ali i proteinima. Zbog čega je to važno? Vlakna regulišu holesterol i nivo šećera u krvi. Takođe, sprečavaju bolesti srca, ali i rak. Pored toga što su zdrave, ove namirnice možete konzumirati na stotinu drukčijih načina. Definitivno, ne mogu da dosade.

Maslinovo ulje

Poznato je da je maslinovo ulje jedna od najzdravijih namirnica koja postoji. Ne samo da je esencijalni deo najzdravije, mediteranske kuhinje, već je i najbolja kozmetika kreirana upravo od njega. Zato ne čudi da ga stogodišnjaci konzumiraju – i to svakodnevno.

Maslinovo ulje sadrži vitamine E i K, bogato je antioksidantima i sprečava inflamaciju u telu. Zbog brojnih benefita, služi kao alatka za prevenciju brojnih bolesti. Dodatni plus svakako je to što ga vrlo jednostavno možete dodati u svoj dnevni meni. Kao dodatak salatama, pastama i brojnim drugim ukusnim jelima.

Orašasti plodovi

Orašasti plodovi imaju brojne zdravstvene benefite – puni su minerala, vitamina i antioksidansima. Takođe, predstavljaju odličan izvor proteina i posebno su značajni za vegetarijance i vegane. Možete ih konzumirati u vidu putera, u smutijima, kašama, ali i same. Ipak, pazite da ne preterujete – orašasti plodovi sadrže mnogo kalorija.

Čaj

Iako i kafa ima brojne benefite, na žalost onih koji preferiraju upravo zrna kafe, čaj ima blagu prednost. Svaki od njih – crni, zeleni, biljni, sa i bez kofeina – ima svoje benefite. Kao i u prethodno navedenim namirnicama, ključ je u tome što je čaj bogat antioksidantima. Ako tražite zdrav rad srca, mozga, te metabolizma, čaj obavezno uvrstite u svakodnevnu rutinu.

Morska hrana

Morska hrana predstavlja jednu od najzdravijih. Riba i morski plodovi imaju brojne zdravstvene benefite – i stogodišnjaci se trude da ih jedu svakodnevno. Ne samo što je ukusna, morska hrana pospešuje brži osećaj sitosti zahvaljujući visokom sadržaju proteina, što znači da će vam i linija biti zahvalna.

Morska hrana bogata je omega-3 kiselinama koje su veoma bitne za zdravlje. Ako smatrate da je morska hrana previše skupa za svakodnevicu – ne očajavajte. Nekoliko puta nedeljno sasvim je u redu jesti istu. Ipak, obratite pažnju na tunjevinu – nju ne bi trebalo jesti previše često zbog visokog sadržaja žive.

Hleb od žitarica

Nasuprot popularnom verovanju, hleb ne treba izbegavati. Naprotiv, on je veoma bitan za zdravlje i ima brojne zdravstvene benefite. Hleb od žitarica posebno je zdrav i ako možete, uvek birajte njega naspram belog hleba. Hleb od (celih) žitarica bogat je vlaknima, mineralima i B vitaminom. Stogodišnjaci ga jedu svakodnevno.

Batat / slatki krompir

U Netflixovom dokumentarcu Live to 100: Secrets of the Blue Zones uverili smo se u važnost konzumiranja batata, odnosno slatkog krompira. Ukusan i zdrav, batat je bogat korisnim nutritijentima. To su, pre svega, potasijum i vitamini A i C.

Ako vam se dopada ukus – i svesni ste njegovih benefita – batat je definitivno bolji izbor od običnog, belog krompira. Posebno je ukusan (po našem mišljenju) u formi pomfrita. Za dodatne zdravstvene benefite, ukoliko ga jedete u formi pomfrita, ispecite ga u rerni umesto prženja na tiganju.

Kurkuma

Začiniti život – u svakom smislu – neophodno je. Zbog toga je potrebno napomenuti da, kada je hrana za dugovečnost u pitanju, začini su bitni – pa i nužni. Kurkuma je posebno zdrava. Zbog čega? Kurkuma, naime, sadrži brojne fitonutrijente. Fitonutrijenti su veoma bitni i od ključnog značaja za dugovečnost. Kurkuma, takođe, smanjuje inflamaciju u telu i ima benefite i za zdravlje mozga.

Sve ove namirnice veoma je lako uvrstiti u svakodnevnu rutinu, a benefiti su brojni. Preporučujemo da pogledate dokumentarac Live to 100: Secrets of the Blue Zones na Netflixu kako bi se dodatno uverili u to zašto ove namirnice treba da konzumirate.

(Journal)

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