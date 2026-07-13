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OTKRILI SMO SVE TAJNE ISHRANE STOGODIŠNJAKA! Ove namirnice konzumiraju svakog dana za dugovečnost

Doživeti stotu – ova hrana za dugovečnost i namirnice koje, navodno, stogodišnjaci konzumiraju svakog dana tajna je upravo za to.

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Foto: Deposit/ bhofack2
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 Zahvaljujući dokumentarnom filmu na Netflixu, pod nazivom Live to 100: Secrets of the Blue Zones, saznali smo koje to namirnice stogodišnjaci konzumiraju svakodnevno, a za optimalno zdravlje.

Napuniti 100 godina nije mala stvar – i ukoliko iole sebi možemo da pomognemo na putu do te cifre, možda je pravo vreme za reevaluaciju svojih navika. U nastavku teksta, saznajte koje namirnice treba da konzumirate svakoga dana, kako biste bili zdravi, srećni – i dugovečni.

Hrana za dugovečnost

Mahunarke

Bilo da govorimo o leblebijama, pasulju, grašku ili sočivu – mahunarke su veoma važne za zdravlje. Brojni stogodišnjaci favorizuju upravo njih kada je o zdravlju reč. Ove namirnice bogate su vlaknima, ali i proteinima. Zbog čega je to važno? Vlakna regulišu holesterol i nivo šećera u krvi. Takođe, sprečavaju bolesti srca, ali i rak. Pored toga što su zdrave, ove namirnice možete konzumirati na stotinu drukčijih načina. Definitivno, ne mogu da dosade.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Maslinovo ulje

Poznato je da je maslinovo ulje jedna od najzdravijih namirnica koja postoji. Ne samo da je esencijalni deo najzdravije, mediteranske kuhinje, već je i najbolja kozmetika kreirana upravo od njega. Zato ne čudi da ga stogodišnjaci konzumiraju – i to svakodnevno.

Maslinovo ulje sadrži vitamine E i K, bogato je antioksidantima i sprečava inflamaciju u telu. Zbog brojnih benefita, služi kao alatka za prevenciju brojnih bolesti. Dodatni plus svakako je to što ga vrlo jednostavno možete dodati u svoj dnevni meni. Kao dodatak salatama, pastama i brojnim drugim ukusnim jelima.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Orašasti plodovi

Orašasti plodovi imaju brojne zdravstvene benefite – puni su minerala, vitamina i antioksidansima. Takođe, predstavljaju odličan izvor proteina i posebno su značajni za vegetarijance i vegane. Možete ih konzumirati u vidu putera, u smutijima, kašama, ali i same. Ipak, pazite da ne preterujete – orašasti plodovi sadrže mnogo kalorija.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Čaj

Iako i kafa ima brojne benefite, na žalost onih koji preferiraju upravo zrna kafe, čaj ima blagu prednost. Svaki od njih – crni, zeleni, biljni, sa i bez kofeina – ima svoje benefite. Kao i u prethodno navedenim namirnicama, ključ je u tome što je čaj bogat antioksidantima. Ako tražite zdrav rad srca, mozga, te metabolizma, čaj obavezno uvrstite u svakodnevnu rutinu.

Morska hrana

Morska hrana predstavlja jednu od najzdravijih. Riba i morski plodovi imaju brojne zdravstvene benefite – i stogodišnjaci se trude da ih jedu svakodnevno. Ne samo što je ukusna, morska hrana pospešuje brži osećaj sitosti zahvaljujući visokom sadržaju proteina, što znači da će vam i linija biti zahvalna.

Morska hrana bogata je omega-3 kiselinama koje su veoma bitne za zdravlje. Ako smatrate da je morska hrana previše skupa za svakodnevicu – ne očajavajte. Nekoliko puta nedeljno sasvim je u redu jesti istu. Ipak, obratite pažnju na tunjevinu – nju ne bi trebalo jesti previše često zbog visokog sadržaja žive.

Hleb od žitarica

Nasuprot popularnom verovanju, hleb ne treba izbegavati. Naprotiv, on je veoma bitan za zdravlje i ima brojne zdravstvene benefite. Hleb od žitarica posebno je zdrav i ako možete, uvek birajte njega naspram belog hleba. Hleb od (celih) žitarica bogat je vlaknima, mineralima i B vitaminom. Stogodišnjaci ga jedu svakodnevno.

Batat / slatki krompir

U Netflixovom dokumentarcu Live to 100: Secrets of the Blue Zones uverili smo se u važnost konzumiranja batata, odnosno slatkog krompira. Ukusan i zdrav, batat je bogat korisnim nutritijentima. To su, pre svega, potasijum i vitamini A i C.

Ako vam se dopada ukus – i svesni ste njegovih benefita – batat je definitivno bolji izbor od običnog, belog krompira. Posebno je ukusan (po našem mišljenju) u formi pomfrita. Za dodatne zdravstvene benefite, ukoliko ga jedete u formi pomfrita, ispecite ga u rerni umesto prženja na tiganju.

Kurkuma

Začiniti život – u svakom smislu – neophodno je. Zbog toga je potrebno napomenuti da, kada je hrana za dugovečnost u pitanju, začini su bitni – pa i nužni. Kurkuma je posebno zdrava. Zbog čega? Kurkuma, naime, sadrži brojne fitonutrijente. Fitonutrijenti su veoma bitni i od ključnog značaja za dugovečnost. Kurkuma, takođe, smanjuje inflamaciju u telu i ima benefite i za zdravlje mozga.

Sve ove namirnice veoma je lako uvrstiti u svakodnevnu rutinu, a benefiti su brojni. Preporučujemo da pogledate dokumentarac Live to 100: Secrets of the Blue Zones na Netflixu kako bi se dodatno uverili u to zašto ove namirnice treba da konzumirate.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Gita Ozola (@gitaoak)

(Journal)

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